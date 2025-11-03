متحف شرم الشيخ ينظم ورشاً فنية لـ دعم مستشفى سرطان الأطفال 57357

شارك العاملون بمتحف شرم الشيخ،في مبادرة للتبرع لصالح مستشفي سرطان الأطفال 57357، دعماً لرسالة المستشفى في علاج ورعاية الأطفال المرضى.



وفي إطار ذلك نظم فريق متحف شرم الشيخ مجموعة من الورش الفنية التفاعلية للأطفال، شملت أنشطة متنوعة في الرسم والتلوين والطباعة على القماش والزجاج والبردي وصناعة الحُلي، حيث أظهر الأطفال إبداعاً وتميزاً في أعمالهم الفنية، التي جسدت روح الأمل والعزيمة.



ومن المقرر عرض نتاج هذه الورش في بازار فني خاص يُقام ضمن فعاليات الاحتفال بمرور خمس سنوات على افتتاح متحف شرم الشيخ، في بادرة تهدف إلى دعم الأطفال وتشجيعهم على التعبير عن أنفسهم من خلال الفن.



وقد أضفت هذه الورش روحاً من السعادة والبهجة والتفاعل الإيجابي على الأطفال والعاملين بالمتحف على حد سواء، بما يعكس حرص متحف شرم الشيخ على دمج رسالته الثقافية والفنية بالمسؤولية المجتمعية والإنسانية.



وفى نهاية اليوم تم إدراج اسم العاملين بمتحف شرم الشيخ علي لوحة شرفية بحائط التبرعات داخل المستشفى تقديراً لمساهمتهم.