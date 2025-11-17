بطاطس مقلية بالثوم والكزبرة من الأطباق الجانبية الشهية واللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بجانب الأطباق الرئيسية.

وقدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بطاطس مقلية بالثوم والكزبرة.

مقادير بطاطس مقلية بالثوم والكزبرة



● بطاطس مكعبات مقلية

● زيت

● ملح وفلفل

● بصل أخضر

● ثوم مفروم

● كزبرة مفرومة

● شطة

● عصير ليمون

طريقة تحضير بطاطس مقلية بالثوم والكزبرة



في بولة الشطة يوضع ملح وفلفل وتقلب المكونات

في طاسة على النار.

يوضع زيت ثم توضع مكعبات البطاطس ثم يوضع على الوجه قليل من التوابل السابقة وتشوح قليلاً على النار.

ثم يضاف ثوم مفروم , توابل , كزبرة و تقلب المكونات

توضع على الوجه كزبرة وتوابل وعصرة ليمون وتقلب المكونات ثم توضع فى طبق التقديم.

توضع على الوجه كزبرة وبصل أخضر ثم تقدم.