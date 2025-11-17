قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

نشأت الديهي يكشف تفاصيل سعي أمريكا لتمرير خطة ترامب في مجلس الأمن

نشأت الديهي
نشأت الديهي
محمود محسن

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل تقدم الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتكون من 20 بندًا استكمالًا لقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، إن المشروع سيتم التصويت عليه غدا في مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تضغط من أجل تمريره، ولكن روسيا والصين اعترضوا عليه وأبدوا بعض الملاحظات.

وأضاف أن روسيا أعلنت اعتراضها وقالت إنه من المفترض أن يتم مراجعة هذه البنود واختصارها من 20 نقطة إلى 10 نقاط وأبدوا ملاحظة أنه لابد من ذكر إقامة دولة فلسطينية بوضوح.

وأشار إلى أن الصين قالت أيضًا إنها ليست خطة ترامب ولكنها خطة الأمم المتحدة، ولكن الدول العربية سيكون لها دور في مناقشة المقترحات الأمريكية للوصول إلى حل لأنهم يعلمون أن غياب الولايات المتحدة يعني عدم تنفيذ الخطة.

وأوضح أن روسيا والصين يحاولوا أن يقوموا بعمل تحسينات على هذه الخطة للخروج بأفضل مخرجات، متسائلًا "هل تستخدم روسيا والصين حق الفيتو؟ هل تستطيع أمريكا تدوير الزوايا ويتم تمرير المشروع؟ هل هذا يمثل حلا؟ في تقديري انه يمثل حلا جزئيًا لهذه الأزمة". 

