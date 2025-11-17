موجز أخبار جنوب سيناء.. صراع وتنافس المرشحين لانتخابات مجلس الشعب.. وافتتاح البرنامج التدريبي المرشدين البيئيين بشرم الشيخ

شهدت جنوب سيناء العديد من الفعاليات والأحداث على مدار 24 ساعة الماضية

اهمها حالة الصراع والتنافس بين المرشحين لمجلس النواب وكذلك افتتاح المحافظ إلى البرنامج التدريب المرشدين السياحيين بشرم الشيخ

واليكم تفاصيل الاخبار

​الصراع والتنافس يُشعل المنافسة على مقاعد "النواب" بجنوب سيناء

​تشهد محافظة جنوب سيناء سباقاً انتخابياً حامياً لمجلس النواب 2025، حيث يتسارع المرشحون لعقد لقاءات جماهيرية واسعة ومسيرات بالسيارات في مختلف مدن المحافظة. وتهدف هذه الجهود إلى عرض البرامج الانتخابية على المواطنين، وإجراء حوارات نقاشية للاستماع إلى

، وطرح الرؤى المستقبلية لتحقيقها.

​لأول مرة، تدخل هذه الانتخابات البرلمانية بقوة أعداد كبيرة من أبناء القبائل البدوية، إلى جانب المرشحين الوافدين، ما أدى إلى ارتفاع حدة التنافس بشكل غير مسبوق. ففي الدائرة الأولى "خليج العقبة"، يتنافس أربعة مرشحين من القبائل البدوية مقابل اثنين من الحضر. أما في الدائرة الثانية "خليج السويس"، فيخوض المنافسة ستة مرشحين من القبائل البدوية واثنان من الحضر، الأمر الذي أحدث انقساماً واضحاً في الاصوات .

​وفي سياق الحراك الحزبي، نظم حزب مستقبل وطن مسيرات سيارات جابت المدن لدعم مرشحيه على المقاعد الفردية ومقاعد القائمة. كذلك، نظمت أحزاب الجبهة الوطنية وحماة الوطن مؤتمرات حاشدة

لدعم مرشحيها. ويستمر المرشحون الفرديون في الدائرتين بجولاتهم على الشوارع التجارية للقاء المواطنين والتجار، بالإضافة إلى عقد لقاءات جماهيرية حاشدة.

​تندرج جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، ومن المقرر أن تبدأ فترة الصمت الدعائي يوم 20 نوفمبر الجاري. تليها الانتخابات في الخارج يومي 21 و 22 نوفمبر، بينما تُجرى في الداخل يومي 24 و 25 من الشهر نفسه.

​ويتنافس في المحافظة إجمالاً 14 مرشحاً على المقاعد الفردية: 6 مرشحين في الدائرة الأولى (ومقرها قسم شرطة أول شرم الشيخ)، و 8 مرشحين في الدائرة الثانية (ومقرها قسم شرطة الطور). وقد جرى استبعاد عدد من المرشحين في كلتا الدائرتين لعدم استيفائهم الشروط القانونية.

​ويخوض السباق في الدائرة الأولى كل من: حسن موسى جبلي صبيح (مرشح حزب مستقبل وطن، رمز القلم)، وأحمد ناصر محمد موسى (مستقل، رمز الأسد)، وسيد أحمد إبراهيم المالكي (مستقل، رمز التمساح)، وعايد فتيح عايد جبلي (مستقل، رمز ساعة اليد)، وسالم موسى حمدان سبيل (مستقل، رمز الطائرة الهليكوبتر)، ومحسن محمد إبراهيم جعفر (مستقل، رمز الديك).

​أما في الدائرة الثانية، فيترشح كل من: غريب أحمد حسان جميع (مستقل، رمز الصقر)، وعمر إبراهيم عمر الجندي (مستقل، رمز المدفع)، وسبيل سليم عامر روبيض (مستقل، رمز الغزال)، وإبراهيم رفيع سلامة رفيع (مرشح حزب حماة الوطن، رمز التاج)، وسليمان حميد إبراهيم طعيمة (مستقل، رمز السفينة)، ومحمد عوض السيد محمد (مستقل، رمز الحوت)، وعطية حميد محمد طه البدري (مستقل، رمز الكف)، وماجد عطوة سالم (مستقل، رمز الفنجان).

​وتُجرى الانتخابات في جنوب سيناء على المقاعد الفردية، بعد أن حُسمت مقاعد القائمة؛ حيث فاز مجدي بيومي (مرشح حزب مستقبل وطن) بمقعد القائمة الوطنية الموحدة. كما ذهب مقعد المرأة الفردي إلى مرشحة حزب الجبهة الوطنية، النائية فضية سالم، ليتبقى مقعدان فرديان يخوض المنافسة عليهما مرشحون بارزون مثل حسين موسى (مرشح مستقبل وطن) وإبراهيم رفيع (مرشح حماة الوطن).

​الصراع والتنافس يُشعل المنافسة على مقاعد "النواب" بجنوب سيناء

​تشهد محافظة جنوب سيناء سباقاً انتخابياً حامياً لمجلس النواب 2025، حيث يتسارع المرشحون لعقد لقاءات جماهيرية واسعة ومسيرات بالسيارات في مختلف مدن المحافظة. وتهدف هذه الجهود إلى عرض البرامج الانتخابية على المواطنين، وإجراء حوارات نقاشية للاستماع إلى مطالبهم، وطرح الرؤى المستقبلية لتحقيقها.

​لأول مرة، تدخل هذه الانتخابات البرلمانية بقوة أعداد كبيرة من أبناء القبائل البدوية، إلى جانب المرشحين الوافدين، ما أدى إلى ارتفاع حدة التنافس بشكل غير مسبوق. ففي الدائرة الأولى "خليج العقبة"، يتنافس أربعة مرشحين من القبائل البدوية مقابل اثنين من الحضر. أما في الدائرة الثانية "خليج السويس"، فيخوض المنافسة ستة مرشحين من القبائل البدوية واثنان من الحضر، الأمر الذي أحدث انقساماً واضحاً في الاصوات .

​وفي سياق الحراك الحزبي، نظم حزب مستقبل وطن مسيرات سيارات جابت المدن لدعم مرشحيه على المقاعد الفردية ومقاعد القائمة. كذلك، نظمت أحزاب الجبهة الوطنية وحماة الوطن مؤتمرات حاشدة ومسيرات لدعم مرشحيها. ويستمر المرشحون الفرديون في الدائرتين بجولاتهم على الشوارع التجارية للقاء المواطنين والتجار، بالإضافة إلى عقد لقاءات جماهيرية حاشدة.

​تندرج جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، ومن المقرر أن تبدأ فترة الصمت الدعائي يوم 20 نوفمبر الجاري. تليها الانتخابات في الخارج يومي 21 و 22 نوفمبر، بينما تُجرى في الداخل يومي 24 و 25 من الشهر نفسه.

​ويتنافس في المحافظة إجمالاً 14 مرشحاً على المقاعد الفردية: 6 مرشحين في الدائرة الأولى (ومقرها قسم شرطة أول شرم الشيخ)، و 8 مرشحين في الدائرة الثانية (ومقرها قسم httذ

شرطة الطور). وقد جرى استبعاد عدد من المرشحين في كلتا الدائرتين لعدم استيفائهم الشروط القانونية.

​ويخوض السباق في الدائرة الأولى كل من: حسن موسى جبلي صبيح (مرشح حزب مستقبل وطن، رمز القلم)، وأحمد ناصر محمد موسى (مستقل، رمز الأسد)، وسيد أحمد إبراهيم المالكي (مستقل، رمز التمساح)، وعايد فتيح عايد جبلي (مستقل، رمز ساعة اليد)، وسالم موسى حمدان سبيل (مستقل، رمز الطائرة الهليكوبتر)، ومحسن محمد إبراهيم جعفر (مستقل، رمز الديك).

​أما في الدائرة الثانية، فيترشح كل من: غريب أحمد حسان جميع (مستقل، رمز الصقر)، وعمر إبراهيم عمر الجندي (مستقل، رمز المدفع)، وسبيل سليم عامر روبيض (مستقل، رمز الغزال)، وإبراهيم رفيع سلامة رفيع (مرشح حزب حماة الوطن، رمز التاج)، وسليمان حميد إبراهيم طعيمة (مستقل، رمز السفينة)، ومحمد عوض السيد محمد (مستقل، رمز الحوت)، وعطية حميد محمد طه البدري (مستقل، رمز الكف)، وماجد عطوة سالم (مستقل، رمز الفنجان).

​وتُجرى الانتخابات في جنوب سيناء على المقاعد الفردية، بعد أن حُسمت مقاعد القائمة؛ حيث فاز مجدي بيومي (مرشح حزب مستقبل وطن) بمقعد القائمة الوطنية الموحدة. كما ذهب مقعد المرأة الفردي إلى مرشحة حزب الجبهة الوطنية، النائية فضية سالم، ليتبقى مقعدان فرديان يخوض المنافسة عليهما مرشحون بارزون مثل حسين موسى (مرشح مستقبل وطن) وإبراهيم رفيع (مرشح حماة الوطن).