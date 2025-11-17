تفاصيل المهرجان الرياضي الأول للكيانات الشبابية بالجيزة

كشف الكابتن أحمد الغرباوي، رئيس الاتحاد العربي للألعاب القتالية، تفاصيل المهرجان الرياضي الأول للكيانات الشبابية بمحافظة الجيزة، قائلا: إن المحافظة لها الريادة بإقامة فعالية بهذا الحجم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن الرئيس السيسي منذ البداية يحث ويوجه على ممارسة الرياضة للشباب، موضحا أن المهرجان خرج بشكل رائع جدا، وكان هناك تجمع من كل فئات الشباب على مستوي المحافظات، وتنظيم واضح لتوجيه رسائل للشباب.

وتابع: “هذا التوجيه للشباب يدل على أننا معهم وهنجيلكم لحد عندكم علشان تجدوا الرياضة وممارستها، حيث أن الرياضة أحد الأدوات لتحسين سلوك الشباب، معتبرا أنها الأهم، ومعناها أنه يبذل طاقة بدنية وإلتزام وعمل داخل مجموعة، وضبط السلوك”.