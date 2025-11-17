دورة تدريبية للإسعافات الأولية بمركز رأس غارب للتنمية الشبابية

نظّمت إدارة شباب رأس غارب (قسم الشباب) دورة تدريبية متخصصة في الإسعافات الأولية بمركز شباب رأس غارب للتنمية الشبابية، وذلك في إطار رفع الوعي الصحي وتنمية مهارات التعامل مع الطوارئ بين الشباب وأعضاء المركز.

جاءت الدورة بالتعاون مع الإدارة الصحية بمدينة رأس غارب، وقدمت المحاضرة الرئيسية الدكتورة ريهام أبو بكر، التي شاركت بخبرتها العملية والعلمية في هذا المجال.

محاضرة تفاعلية وبيئة تعليمية محفزة

شهدت الدورة تقديم شرح مفصّل لمبادئ الإسعافات الأولية، مع التركيز على سرعة الاستجابة للحوادث، وكيفية تنفيذ الخطوات الصحيحة لإنقاذ المصابين حتى وصول الرعاية الطبية المتخصصة.

كما أتاحت الدورة بيئة تعليمية تفاعلية، شملت مناقشات عملية ونماذج لحالات قد يواجهها الفرد في حياته اليومية، مما ساعد المشاركين على فهم أعمق وتطبيق مباشر للمحتوى التدريبي.

تفاعل كبير من المشاركين

أبدى المشاركون حماسًا واضحًا واستعدادًا لتطبيق المهارات المكتسبة، مؤكدين أهمية هذه الدورات في تعزيز قدراتهم الشخصية وقدرتهم على خدمة المجتمع في المواقف الطارئة.

رعاية ودعم كامل من وزارة الشباب والرياضة

أقيمت الدورة تحت رعاية

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،

اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر،

وبتوجيهات

فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

وجرى تنفيذها بإشراف:

شيرين صفوت وكيل المديرية للشباب،

مجدي محمد حسين مدير إدارة شباب رأس غارب،

نرمين محمود عبد المولى رئيس قسم الشباب،

شيماء أحمد محمد مسؤول قسم الطلائع،

نادية عثمان المدير التنفيذي للمركز.

خطوة مهمة لخدمة المجتمع المحلي

تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج الهادفة إلى تعزيز الوعي الصحي والمسؤولية المجتمعية لدى الشباب، حيث تُعَد خطوة مهمة نحو تمكين المشاركين من تقديم المساعدة الأولية وإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ.

وتأمل إدارة المركز في أن تسهم المهارات والمعرفة المكتسبة في خدمة المجتمع المحلي وتحقيق أثر إيجابي في مواجهة الحوادث والمواقف الحرجة.