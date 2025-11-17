قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمدة أسبوع.. تحويلات مرورية بمحور عين الحياة بالقاهرة
أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات بإيران بعد جفاف وأزمة مياه
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الأسماء الجدد
نواب يشيدون ببيان الرئيس السيسي بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية: يبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.. ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دورة تدريبية للإسعافات الأولية بمركز رأس غارب للتنمية الشبابية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادلله

نظّمت إدارة شباب رأس غارب (قسم الشباب) دورة تدريبية متخصصة في الإسعافات الأولية بمركز شباب رأس غارب للتنمية الشبابية، وذلك في إطار رفع الوعي الصحي وتنمية مهارات التعامل مع الطوارئ بين الشباب وأعضاء المركز.
جاءت الدورة بالتعاون مع الإدارة الصحية بمدينة رأس غارب، وقدمت المحاضرة الرئيسية الدكتورة ريهام أبو بكر، التي شاركت بخبرتها العملية والعلمية في هذا المجال.

محاضرة تفاعلية وبيئة تعليمية محفزة

شهدت الدورة تقديم شرح مفصّل لمبادئ الإسعافات الأولية، مع التركيز على سرعة الاستجابة للحوادث، وكيفية تنفيذ الخطوات الصحيحة لإنقاذ المصابين حتى وصول الرعاية الطبية المتخصصة.
كما أتاحت الدورة بيئة تعليمية تفاعلية، شملت مناقشات عملية ونماذج لحالات قد يواجهها الفرد في حياته اليومية، مما ساعد المشاركين على فهم أعمق وتطبيق مباشر للمحتوى التدريبي.

تفاعل كبير من المشاركين

أبدى المشاركون حماسًا واضحًا واستعدادًا لتطبيق المهارات المكتسبة، مؤكدين أهمية هذه الدورات في تعزيز قدراتهم الشخصية وقدرتهم على خدمة المجتمع في المواقف الطارئة.

رعاية ودعم كامل من وزارة الشباب والرياضة

أقيمت الدورة تحت رعاية

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،

اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر،

وبتوجيهات

فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

وجرى تنفيذها بإشراف:

شيرين صفوت وكيل المديرية للشباب،

مجدي محمد حسين مدير إدارة شباب رأس غارب،

نرمين محمود عبد المولى رئيس قسم الشباب،

شيماء أحمد محمد مسؤول قسم الطلائع،

نادية عثمان المدير التنفيذي للمركز.

خطوة مهمة لخدمة المجتمع المحلي

تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج الهادفة إلى تعزيز الوعي الصحي والمسؤولية المجتمعية لدى الشباب، حيث تُعَد خطوة مهمة نحو تمكين المشاركين من تقديم المساعدة الأولية وإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ.
وتأمل إدارة المركز في أن تسهم المهارات والمعرفة المكتسبة في خدمة المجتمع المحلي وتحقيق أثر إيجابي في مواجهة الحوادث والمواقف الحرجة.

اخبار البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان معرض "كنزي" للحرف اليدوية والتراثية

الأعلى للإعلام

خالد عبد العزيز ووزير الإعلام البحريني في جولة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير

العملية الجراحية

عملية جراحية لمريض بمجمع الأقصر.. تكلفتها 150ألف جنيه لم يتحمل المواطن سوي 480 جنيها

بالصور

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

فيديو

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد