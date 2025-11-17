رئيس جامعة قنا يفتتح المعرض الزراعي ويشارك في ندوة عن الجرائم الإلكترونية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رئيس جامعة قنا يفتتح المعرض الزراعي الثاني ويشارك في ندوة عن الجرائم الإلكترونية
افتتح رئيس جامعة قنا الدكتور أحمد عكاوي فعاليات المعرض الزراعي الثاني بالجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم التنمية الزراعية في جنوب الصعيد، وتعزيز التواصل مع المؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وتقديم خدمات مباشرة للمزارعين بما يحقق أهداف الاستدامة.


وقال رئيس الجامعة - خلال الافتتاح - إن تنظيم النسخة الثانية من المعرض يأتي تتويجاً لنجاح النسخة الأولى، وتوسعاً في حجم المشاركة هذا العام ليضم 50 شركة زراعية من كبرى المؤسسات العاملة في قطاعات متنوعة تشمل: البذور والشتلات، الخدمات والاستشارات الزراعية والميكنة ، أحدث التقنيات والابتكارات الزراعية، نظم الزراعات المحمية، الأسمدة والمبيدات، الإنتاج الحيواني والداجني، والتصنيع الغذائي.


وأضاف أن المعرض يمثل منصة متكاملة تجمع المستثمرين والباحثين والمزارعين لعرض أحدث التقنيات الزراعية وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة الحديثة والتسويق الزراعي بما يسهم في تطوير الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين العائد الاقتصادي، فضلاً عن دوره في ربط الجامعة بالمجتمع الزراعي في محافظات جنوب الصعيد.


من ناحية أخرى، التقى رئيس جامعة، اليوم، المدرب الدولي المعتمد CIPT الدكتور بدر جمال السدوري ضمن فعاليات الندوة التوعوية التي نظمتها الادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة تحت عنوان "الجرائم الإلكترونية وآليات المواجهة والوقاية من المخدرات الرقمية والمخدرات المخلقة والتحديات المجتمعية"، بحضور عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد رئيس الجامعة حرصه على رفع مستوى الوعي لدى طلابها، مشيرا إلى أن بناء الطالب الواعي القادر على مواجهة تحديات العصر يعد جزءً أصيلاً من رسالة الجامعة ومسؤوليتها تجاه المجتمع، مضيفا أن الجامعة لا تدّخر جهدا في توفير البرامج والفعاليات التثقيفية التي تسهم في حماية الشباب من المخاطر المستحدثة، وترسخ لديهم قيم الانتماء والمسؤولية والقدرة على اتخاذ القرار السليم، مؤكدا أن الجامعة مستمرة في أداء دورها التثقيفي والتوعوي لحماية طلابها من مخاطر العصر الرقمي.

وخلال الندوة تناول الدكتور بدر جمال السدوري عددا من الموضوعات الحيوية أبرزها التعريف بأشكال الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، وآليات المواجهة في ظل التطور السريع للتكنولوجيا، إلى جانب تسليط الضوء على خطورة المخدرات الرقمية والمخدرات التقليدية والمخدرات المخلقة وتأثيرها على الفرد والمجتمع.

كما بين خطورة المخدرات الرقمية فمع أنها ليست مخدرات بالمعنى التقليدي، لكنها ظاهرة خطيرة تستغل الفضول عند الشباب، وقد تكون مدخلاً للإدمان الحقيقي أو السلوكيات الضارة.

