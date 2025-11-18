طارق العشري: عودة فتوح من أهم مكاسب دورة الإمارات.. وإمام إضافة قوية

أشاد طارق العشري، المدير الفني السابق لنادي المدينة الليبي، بالمستوى الذي ظهر به منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن خلال بطولة الإمارات الودية، مؤكدًا أن الجهاز الفني نجح في تحقيق مكاسب مهمة رغم البداية المهتزة أمام أوزبكستان.

وقال العشري في تصريحات لبرنامج “نمبر وان” مع الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc، إن الجميع تفاجأ بطريقة لعب حسام حسن، مشيرًا إلى أن الأداء السيئ في الشوط الأول من مباراة أوزبكستان كان بمثابة “جرس إنذار” ساعد المنتخب على كشف الأخطاء وتصحيحها، وهو ما ظهر في التحسن الكبير بالشوط الثاني.

وأضاف: “أوزبكستان فريق منظم ويدافع بقوة، وقد نواجه منتخبات بنفس الشكل في كأس الأمم الأفريقية، لذلك التجربة كانت مفيدة جدًا”.

وأكد أن حسام حسن سيصل إلى ثبات في التشكيل قبل انطلاق البطولة، مشددًا على أهمية مواجهة كاب فيردي القوية والتي استفاد منها المنتخب بشكل واضح.

وتابع العشري حديثه عن مكاسب المعسكر قائلاً: “عودة أحمد فتوح تُعد من أكبر المكاسب للمنتخب، بجانب تألق محمد حمدي".

وأردف:" حسام حسن أعطى فتوح ثقة كبيرة، وهو نموذج مشرف للمدرب المصري، وأتمنى له النجاح مع الفراعنة مثلما فعل الأسطورة محمود الجوهري”.

واختتم: “عودة إمام عاشور ستضيف قوة جديدة لمنتخب مصر في كأس الأمم.. والمنتخب ماشي في الطريق الصح”.