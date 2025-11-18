البورصة المصرية تتباين في مستهل تعاملات الثلاثاء

افتتحت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على تباين بين مؤشرات السوق، وسط اتجاه متباين بين الأسهم الكبرى والمتوسطة والصغيرة.

أداء المؤشرات:

تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.09% مسجلاً 41,028 نقطة.

هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.15% ليصل إلى 4,326.85 نقطة.

صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.25% عند 1,225 نقطة.

ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.68% ليصل إلى 16,280 نقطة.

شهدت بداية التعاملات اتجاهًا متباينًا بين الأسهم الكبرى التي تميل للهبوط، والأسهم الصغيرة والمتوسطة التي سجلت مكاسب طفيفة، ما يعكس تحركات متباينة للمستثمرين في ظل حالة من الترقب تجاه جلسات الأسبوع الحالية.