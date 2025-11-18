قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحضور رئيس جمهورية باشكورتستان.. وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر "أمة واحدة.. مصير مشترك"
الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي
الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر
في حماية الاحتلال.. 168 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أميرة الذهب تشيد بالأمن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الفيديو المفبرك
الخارجية الصينية: بكين لن تسمح أبدا بعودة ظهور النزعة العسكرية اليابانية
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية من غزة
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية
القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك
أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط
الكرملين: باريس لا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا بل تؤجج المواقف المؤيدة للحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شاحنة دعائية تجوب شوارع طوكيو والمدن اليابانية للترويج لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة"

معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
محمد الاسكندرانى

أطلق منظمو معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" المقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو، شاحنة دعائية متنقِّلة (Senden Truck) تجوب الشوارع الرئيسية في طوكيو وعدد من المدن اليابانية الكبرى، بهدف رفع الوعي الجماهيري بالمعرض واستقطاب المزيد من الزوار.

جاءت هذه الخطوة في ضوء ما يشهده معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" المقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو، من نجاح كبير وتوافد ألاف الزائرين من مختلف المدن اليابانية لزيارته، وفي إطار الحملة الترويجية الخاصة بالمعرض. 

معرض رمسيس وذهب الفراعنة 

وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز حضور الحضارة المصرية القديمة في اليابان وإتاحة الفرصة للجمهور الياباني للتعرّف على أحد أبرز ملوك مصر القديمة من خلال عرض عالمي يستقطب اهتمام المتخصصين والجمهور على حد سواء.

وتتميز الشاحنة بتصميم بصري جذاب يحمل صورة ضخمة للملك رمسيس الثاني، إلى جانب الهوية البصرية الرسمية للمعرض ومواعيد انتهائه، مما يجذب انتباه المارة ويُبرز الطابع الحضاري والأثري الفريد للمعرض.

كما تتيح هذه الشاحنة، وهي إحدى أكثر وسائل الإعلان انتشاراً في اليابان، تحقيق وصول واسع للجمهور الياباني في الأحياء التجارية والترفيهية ذات الكثافة العالية.

وأعرب الدكتور محمد اسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي يحققه المعرض حيث زاره منذ أن افتتحه شريف فتحي وزير السياحة والآثار  ويوريكو كويكي عمدة مدينة طوكيو، في مارس الماضي وحتي الآن أكثر من350 ألف زائر، وذلك في ضوء الشغف الكبير واهتمام الشعب الياباني بالحضارة المصرية القديمة، الأمر الذي جعل الجانب اليابانى يبدي رغبته لمد فترة عرض المعرض إلى يناير 2026، مثمناً ما حققه المعرض من نجاحات كبيرة بمختلف محطاته والتي بدأها في عام 2021 بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن المعرض يضم 180 قطعة أثرية من أهمها تابوت الملك رمسيس الثاني من المتحف القومي للحضارة المصرية، وعدد من القطع الأثرية من المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك "رمسيس الثاني"، وبعض القطع الأثرية الأخرى من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، بالإضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية تُبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل، والحلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

وبدأ المعرض رحلته في أولى محطاته في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن، ثم محطته الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم محطته الثالثة في إبريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس لينتقل بعدها إلى متحف سيدني في استراليا في نوفمبر 2023 ثم بمدينة كولون بألمانيا في يوليو 2024.

معرض رمسيس وذهب الفراعنة 
معرض رمسيس وذهب الفراعنة 
معرض رمسيس وذهب الفراعنة رمسيس كنوز الفراعنة اثار اثار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

وزير التربية والتعليم

سقوط تلميذة من "زحليقة" في مدرسة بمصر الجديدة وإصابتها بغيبوبة ونزيف بالمخ

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سيارة إسعاف

العربية لبست في توكتوك.. وفاة 3 معلمين وإصابة رابعة أثناء توجههم لعملهم

ترشيحاتنا

تفاقم الجوع بغزة

تحذير أممي من خطورة أزمة جوع عالمية بسبب ترامب

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وترامب

ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية للولايات المتحدة.. تفاصيل

أبو الغيط، يلتقي بوانج يي، وزير الخارجية الصيني

​أبو الغيط يؤكد لوزير الخارجية الصيني اهتمام العرب بـ"مبادرة الحوكمة العالمية"

بالصور

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة
طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة
طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

فى عيد ميلادها.. 10 صور لـ منى زكى تكشف عن جمالها وأنوثتها

منى زكى
منى زكى
منى زكى

فى عيد ميلادهما.. قصة نبوءة زواج أحمد حلمي ومنى زكي

أحمد حلمي ومنى زكي
أحمد حلمي ومنى زكي
أحمد حلمي ومنى زكي

إدارة شئون البيئة بالشرقية تفتش على ٣ مستشفيات بمركزي فاقوس وأبوحماد وتحرر 21 محضرا

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد