شاحنة دعائية تجوب شوارع طوكيو والمدن اليابانية للترويج لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة"

أطلق منظمو معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" المقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو، شاحنة دعائية متنقِّلة (Senden Truck) تجوب الشوارع الرئيسية في طوكيو وعدد من المدن اليابانية الكبرى، بهدف رفع الوعي الجماهيري بالمعرض واستقطاب المزيد من الزوار.

جاءت هذه الخطوة في ضوء ما يشهده معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" المقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو، من نجاح كبير وتوافد ألاف الزائرين من مختلف المدن اليابانية لزيارته، وفي إطار الحملة الترويجية الخاصة بالمعرض.

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز حضور الحضارة المصرية القديمة في اليابان وإتاحة الفرصة للجمهور الياباني للتعرّف على أحد أبرز ملوك مصر القديمة من خلال عرض عالمي يستقطب اهتمام المتخصصين والجمهور على حد سواء.

وتتميز الشاحنة بتصميم بصري جذاب يحمل صورة ضخمة للملك رمسيس الثاني، إلى جانب الهوية البصرية الرسمية للمعرض ومواعيد انتهائه، مما يجذب انتباه المارة ويُبرز الطابع الحضاري والأثري الفريد للمعرض.

كما تتيح هذه الشاحنة، وهي إحدى أكثر وسائل الإعلان انتشاراً في اليابان، تحقيق وصول واسع للجمهور الياباني في الأحياء التجارية والترفيهية ذات الكثافة العالية.

وأعرب الدكتور محمد اسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي يحققه المعرض حيث زاره منذ أن افتتحه شريف فتحي وزير السياحة والآثار ويوريكو كويكي عمدة مدينة طوكيو، في مارس الماضي وحتي الآن أكثر من350 ألف زائر، وذلك في ضوء الشغف الكبير واهتمام الشعب الياباني بالحضارة المصرية القديمة، الأمر الذي جعل الجانب اليابانى يبدي رغبته لمد فترة عرض المعرض إلى يناير 2026، مثمناً ما حققه المعرض من نجاحات كبيرة بمختلف محطاته والتي بدأها في عام 2021 بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن المعرض يضم 180 قطعة أثرية من أهمها تابوت الملك رمسيس الثاني من المتحف القومي للحضارة المصرية، وعدد من القطع الأثرية من المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك "رمسيس الثاني"، وبعض القطع الأثرية الأخرى من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، بالإضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية تُبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل، والحلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

وبدأ المعرض رحلته في أولى محطاته في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن، ثم محطته الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم محطته الثالثة في إبريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس لينتقل بعدها إلى متحف سيدني في استراليا في نوفمبر 2023 ثم بمدينة كولون بألمانيا في يوليو 2024.

