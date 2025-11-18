تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أ ش أ

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة يبلغ 12 سفينة، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة و851 شاحنة و140 سيارة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، في بيان اليوم، الثلاثاء، أن حركة الواردات شملت 5000 طن بضائع و381 شاحنة و123 سيارة.

فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع و470 شاحنة و17 سيارة، حيث شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينتين PRIDGE وأمل، بينما غادرت السفينتان Alcudia Express والحرية.

وشهد ميناء نويبع تداول 3400 طن بضائع و160 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى أور، وسينا، وايلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1200 راكب.