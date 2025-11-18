طلاب جامعة الملك سلمان يحصدون المراكز الأربعة الأولى في مسابقة الباثولوجيا ببريطانيا

حقق طلاب جامعة الملك سلمان الدولية إنجازًا دوليًا استثنائيًا بعد فوزهم بالمراكز من الأول حتى الرابع في مسابقة الباثولوجيا التي نظمتها الكلية الملكية للباثولوجيين في بريطانيا (RCPath)، وذلك يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، ضمن فعاليات اليوم العالمي للباثولوجيا، وبمشاركة نحو 30 فريقًا يمثلون قرابة 90 متسابقًا من دول متعددة.

وشاركت الجامعة بثلاثة عشر فريقًا من تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري، في فعاليات أُقيمت عن بُعد عبر منصة «زووم»، لتعلن النتائج عن تفوق طلابها على مستوى عالمي.

وجاء في الصدارة فريق Dragon Path Team (الفرقة الثالثة – طب)، المكوّن من: أحمد رزق، وعمرو عويس، وعبد الرحمن حسن، محققًا المركز الأول وحاصلًا على شهادات تقدير ودعوة مجانية للمؤتمر السنوي للباثولوجيا.

كما فاز فريق Neopath (الفرقة الخامسة – طب الأسنان والطب البشري) بالمركز الثالث، ويضم: ممدوح محمد علي، ومحمود محمد أشرف، ومحمد أيمن محمد (طب الأسنان)، ومحمد حاتم عوض (الطب البشري).

وحصد فريق Square (الفرقة الثالثة – طب بشري) المركز الرابع، ويمثله: محمد أمين، علاء رضا، ومحمد وجيه، وعمر مختار.

وقدمت الجامعة تهنئتها لطلابها الفائزين، مؤكدة استمرار دعمها لمشاركاتهم في المسابقات الأكاديمية الدولية، وموجهة شكرًا خاصًا للدكتورة فاطمة الخميسي، أستاذ مساعد الباثولوجي بكلية الطب، لدورها البارز في تدريب الطلاب وتحفيزهم.

وتأتي هذه المشاركة في إطار احتفال الجامعة باليوم العالمي للباثولوجيا. 2025، وترسيخًا لحرصها على تعزيز التميز العلمي لطلابها على المستويين المحلي والدولي.