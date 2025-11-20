أخبار السيارات| دونج فينج تستعد لثورة في عالم بطاريات السيارات الكهربائية.. بي واي دي ‏تبهر الجميع بسياراتها U9X الجديدة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أزاحت هوندا الستار عن النسخة المحسنة من بايلوت 2026 بعد ثلاث سنوات فقط من إطلاق الجيل الحالي، لكنها لم تكتف بلمسات تجميلية بسيطة، فالتحديثات جاءت شاملة في التصميم والمقصورة والتقنيات، مع الحفاظ على نفس منظومة الدفع التقليدية دون إدخال أي خيار هجين حتى الآن.

تستعد شركة دونج فينج الصينية لإحداث نقلة نوعية كبرى في سوق البطاريات الكهربائية، بعد إعلانها عن جاهزية تقنيتها الجديدة لبطاريات الحالة الصلبة عالية الكثافة، التي ستبدأ إنتاجها التجاري في سبتمبر 2026 بقدرة طاقية تبلغ 350 واط/كجم، ما يمكن السيارات الكهربائية من قطع 1,000 كيلومتر في الشحنة الواحدة.

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

كشفت العلامة الفاخرة YANGWANG التابعة لشركة BYD عن إنجاز غير مسبوق في عالم السيارات، بعدما نجح طرازها الكهربائي الجديد U9 Xtreme U9X في تسجيل سرعة هائلة بلغت 496.22 كم/س على مضمار ATP Papenburg في ألمانيا في 14 سبتمبر 2025، لتنتزع لقب أسرع سيارة إنتاجية في العالم.

تعد السيارة استثمار كبير يتطلب الحفاظ عليه، ويعتبر طلاؤها هو الواجهة الأولى التي تعكس مدى العناية بها، ومع تزايد العوامل التي قد تتلف هذا الطلاء الثمين، أصبحت الحاجة ملحة لحلول حماية فعالة.