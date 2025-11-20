قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الدولار يستقر أمام الجنيه المصري

دولار
دولار
ولاء عبد الكريم

واصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 20 نوفمبر  2025، حيث سجلت البنوك المصرية أسعارًا متقاربة للغاية مع فروق لا تتجاوز بضعة قروش، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المحلية.

وجاءت أسعار الدولار في 10 بنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

47.34 جنيه للشراء.
- 47.44 جنيه  للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس
 

- 47.37 جنيه للشراء
- 47.47 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

- 47.34 جنيه للشراء.

- 47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 47.34 جنيه للشراء.

- 47.44   جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 47.34 جنيه للشراء.

- 47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

- 47.34 جنيه للشراء.

- 47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

- 47.32 جنيه للشراء.

- 47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصرى  الخليجى

- 47.34  جنيه للشراء.

- 47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى

- 47.32 جنيه للشراء.

- 47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول

- 47.32 جنيه للشراء.

- 47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

- 47.32 جنيه للشراء.

- 47.42 جنيه للبيع.

ويرى خبراء أسواق المال أن استمرار استقرار الدولار في هذه المستويات يعكس ثقة في السياسة النقدية وإدارة سوق الصرف، خاصة مع تحسن موارد النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على الاحتياطي.

ويترقب المتعاملون قرارات البنوك المركزية العالمية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على حركة الدولار عالميًا وبالتالي على السوق المحلية في مصر.

سعر الدولار بنوك السوق المحلي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
