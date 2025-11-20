قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
فنزويلا تحشد أسلحة ثقيلة على ساحل الكاريبي .. وتعلن استعدادها لحرب طويلة
بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
مستشار ترامب: نعمل على تحقيق السلام في السودان وإنهاء الصراع الفتاك بهذا البلد

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن كبير مستشاري ترامب للشؤون الإفريقية والعربية مسعد بولس، قال إننا نعمل على تحقيق السلام في السودان وإنهاء الصراع الفتاك في هذا البلد.


وأوضح أننا نعمل مع شركائنا للوصول إلى هدنة إنسانية بالسودان ووضع حد لتدفق الأسلحة من الخارج.

وأكد الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، أن صوت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استطاع أن ينفذ إلى أذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ باعتباره الصوت العربي المؤثر في الملفات الإقليمية، وهو ما يمثل تحولًا مهمًا في طبيعة العلاقات العربية–الأمريكية.

وأوضح محمد كمال، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المستجد في العلاقات بين الولايات المتحدة والدول العربية هو القدرة على الوصول المباشر لصانع القرار الأمريكي، وهي ميزة كانت حكرًا على إسرائيل لسنوات طويلة في منطقة الشرق الأوسط، مضيفًا: "اليوم أصبح هناك صوت عربي مسموع داخل البيت الأبيض".

وأشار محمد كمال، إلى أن ولي العهد السعودي نقل للرئيس الأمريكي رؤية عربية واضحة بشأن أزمة السودان، مؤكدًا أن هذا الطرح يأتي امتدادًا لمواقف مصر والسعودية الداعمة لوحدة السودان والحفاظ على حدوده واستقراره وعدم السماح بتقسيمه أو المساس بمقدرات دولته.

وأضاف أن هناك توافقًا عربيًا واسعًا حول هذا الملف، لافتًا إلى أن القدرة على إيصال هذا الموقف لترامب تمثل تطورًا إيجابيًا في العلاقات العربية–الأمريكية.

وشدد محمد كمال، على أن الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة ولي العهد لواشنطن تمثل نقلة نوعية كبيرة، خصوصًا تلك المتعلقة بمجال الذكاء الاصطناعي، باعتبارها من أهم الشراكات المستقبلية في عالم يتجه سريعًا نحو التكنولوجيا المتقدمة، موضحًا المنافسة المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ داخل الشرق الأوسط تدركها المملكة العربية السعودية جيدًا، وتتعامل معها بذكاء كبير يعزز من مكانتها ودورها الإقليمي والدولي.

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: التعامل مع البنوك الرسمية يخضع لضوابط شرعية واضحة حدّدها العلماء

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تتصدر تصنيف شنغهاي للتخصصات البينية ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم

حكم حرق ملابس الميت

حكم حرق ملابس الميت قبل الأربعين.. الإفتاء: حرام شرعا ويستلزم تعويض الورثة

بالصور

بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

