إزالة 441 حالة تعدٍ بأسوان ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ27

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 27، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتمت إزالة 441 حالة تعدٍ بمساحة وصلت إلى 204 آلاف و960 م2 حتى الآن، والتى تنوعت ما بين إزالات خاصة بالتقنين ضمن المنظومة الإلكترونية، وتعديات على أراضى الدولة خارج المنظومة، وحالات تعدٍ تمت إزالتها خارج المستهدف، وحالات تعدٍ تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.

إزالة التعديات

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بقيادة عاطف كامل، بإزالة 35 حالة تعدٍ بمساحة 16 ألفا و542 م2 بنطاق قرى الحجز قبلى والرمادى بحري، وسط مشاركة للأجهزة الأمنية، والعاملين بالوحدة المحلية، وممثلى جهات الولاية المختصة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، بقيادة سيد سعدى، بإزالة 7 حالات تعدٍ بمساحة 1575 م2 بالتعاون مع الأجهزة الشرطية، وممثلى جهات الولاية، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية، مدعمين بالمعدات الثقيلة.

فى السياق نفسه، استكملت المحليات أعمالها بتنظيم حملات مكبرة استهدفت إزالة التعديات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.