مصرع شاب في حادث انقلاب موتوسيكل بالوادي الجديد

لقي شاب مصرعه في حادث انقلاب موتوسيكل بمركز الداخلة في الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث.

بلاغ بالحادث

وتلقي اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد، بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوصول أحمد جبريل سيد شحاته 23 سن، من قرية الراشدة جثة هامدة إثر انقلاب موتوسيكل بطريق الداخلة - القصر بمركز الداخلة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المتوفي لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعرفة أسباب الحادث.