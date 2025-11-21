قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار الوادي الجديد .. نائب المحافظ تتفقد سكن الطالبات المغتربات ومصنع الملابس الجاهزة وملتقى الصداقة الأول يجمع طلاب الجامعة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

نائب المحافظ تتفقد سكن الطالبات المغتربات ومصنع الملابس الجاهزة

أجرت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد جولة تفقدية مُوسّعة بمدينة الخارجة، شملت مقار سكن الطالبات التابعة لمؤسسة التكافل الاجتماعي، يرافقها محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة؛ وذلك للاطمئنان على الانضباط وتوافر كافة الخدمات اللازمة للطالبات المغتربات المقيمات.


وتابعت انتظام الطالبات في الدراسة الجامعية، وعدم وجود معوقات أو احتياجات مطلوبة داخل مقار السكن، مشيدة بمستوى الخدمات المقدمة والالتزام والإشراف الإداري.

من ناحية أخرى، تفقّدت نائب المحافظ مصنع الملابس الجاهزة التابع للمحافظة، والذي يستضيف الجانب التطبيقي العملي لمنظومة التعليم الفني المزدوج - تخصص ملابس جاهزة، حيث التقت بالطالبات لمتابعة مستوى المهارات التطبيقية المكتسبة إلى جانب الدراسة النظرية بالمدرسة.

ملتقى الصداقة الأول يجمع طلاب جامعتي الوادي الجديد بروح الإبداع والتعاون

نظّمت جامعة الوادي الجديد الأهلية، بالتعاون مع كليات الجامعة الحكومية ملتقى الصداقة الأول، في يوم مليء بالحيوية والتفاعل الإيجابي، اجتمع فيه طلاب الجامعتين على أرض واحدة احتضنت الموهبة والإبداع وروح الشباب.

وتحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية ومنسق أسرة "طلاب من أجل مصر"، والدكتور محمد عبدالعظيم عميد كلية علوم الرياضة.

شهد الملتقى حضورًا لافتًا لطلاب وطالبات الجامعتين، الذين شاركوا في أنشطة رياضية وثقافية وفنية ساهمت في خلق أجواء مفعمة بالحماس والبهجة. ولم يكن الملتقى مجرد فعالية، بل كان مساحة إنسانية للتعارف والتقارب وتبادل الخبرات، حيث عبّر الطلاب عن سعادتهم بهذه التجربة التي أتاحت لهم فرصة اكتشاف مواهب جديدة وبناء صداقات تعزز مسيرتهم الجامعية.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، أن هذه المبادرة جاءت لتعكس حرص الجامعة الأهلية على دعم الحياة الطلابية وصقل شخصية الطالب، من خلال فعاليات تنمّي مهاراته، وترسّخ لديه قيم العمل الجماعي والانتماء والمسؤولية. وقد أظهر الطلاب مستوى راقيًا من التعاون والالتزام، مما أضفى على الملتقى روحًا خاصة وذكريات ستظل عالقة في الأذهان.

وفي ختام اليوم، أكد الدكتور أحمد سيد حرباوي، أن هذه الفعالية كانت خطوة مهمة نحو شراكة طلابية مستدامة بين الجامعتين، ورسالة واضحة بأن شباب الوادي الجديد قادر على الإبداع والتفوّق حين تتاح له الفرصة والمساحة المناسبة للتعبير عن نفسه.
ووجه حرباوي الشكر لطلاب الجامعة الأهلية الذين أثبتوا بحضورهم وتفاعلهم أن النجاح يبدأ من روح التعاون.

وشهدت محافظة الوادي الجديد انطلاق ملتقى الصداقة الأول بين الجامعة الأهلية والجامعة الحكومية، في يوم جمع الطلاب بروح التعاون والإبداع. وجاء تنظيم الملتقى لتعزيز التفاعل الطلابي، وتنمية المهارات، وبناء جسور من التواصل بين طلاب الجامعتين، في إطار دعم الأنشطة الشبابية وتطوير الحياة الجامعية بالمحافظة.

أسعار اللحوم البلدي في أسواق الوادي الجديد اليوم

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد  استقرارًا واضحًا في أسعار اللحوم البلدية بمختلف أنواعها، مع انتظام حركة البيع والشراء داخل المجازر والمحال المرخصة في كافة مراكز المحافظة، وجاء هذا الثبات في ظل وفرة المعروض من اللحوم واستقرار معدلات الطلب منذ مطلع الشهر الجاري.

انتظام الذبح وتوافر المعروض يحافظان على الأسعار

أوضح عدد من الجزارين بالوادي الجديد، أن انتظام عمليات الذبح داخل المجازر الحكومية والمجازر الخاصة المرخصة ساعد في تلبية احتياجات السوق المحلي بالكامل، مشيرين إلى أن الكميات المطروحة من اللحوم كافية لتغطية الطلب في المدن والقرى دون أي نقص. 

وأضافوا أن تراجع الطلب الطفيف بعد انتهاء مواسم المناسبات والعطلات ساهم بدوره في الحفاظ على استقرار الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة.

طرح كميات إضافية بالمنافذ التموينية

وفي سياق الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء على المواطنين، تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية باىوادى الجديد، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ضخ كميات إضافية من اللحوم البلدية داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بأسعار تقل بنحو 10 إلى 15% عن السوق الحر، لتوفير بدائل مناسبة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل.


الكندوز البلدي: من 380 إلى 420 جنيهًا

الكبدة البلدي: من 365 إلى 450 جنيهًا

الضأن: من 385 إلى 450 جنيهًا

الجملي: من 320 إلى 360 جنيهًا

اللحوم البلدية العادية: من 300 إلى 350 جنيهًا.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة داخل محافظة الوادي الجديد، أن توجيهات محافظ الوادى الجديد، بضرورة مراقبة الأسواق بكل حزم وتوفير اللخوم بأسعارها المعتادة دون أي مغالاة والعمل علي تفعيل حنلات تموينية متكررة لضبط الأسواق ومتع دخول بضائع غير صالحة للأسواق.

