خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
تعاون جديد بين هيئة الكتاب ومكتبات مصر العامة لتوسيع إتاحة الإصدارات للجمهور في القاهرة

مكتبات مصر العامة
جمال عاشور

وقّعت الهيئة المصرية العامة للكتاب، بروتوكول تعاون جديدًا مع مكتبة مصر العامة الرئيسية بالجيزة، وفرعيها في الزاوية الحمراء والزيتون، بهدف التوسع في إتاحة إصدارات الهيئة للجمهور عبر فتح منافذ بيع ثابتة داخل تلك المكتبات، وتعزيز حضور الكتاب المصري في مختلف المناطق السكانية.

جاء توقيع البروتوكول بين الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتورة رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة الرئيسية، وذلك بحضور السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وعدد من قيادات المؤسستين، ويأتي هذا التعاون ضمن توجه مشترك لدعم الثقافة والمعرفة، وتيسير وصول القارئ إلى أحدث الإصدارات الفكرية والأدبية والعلمية الصادرة عن الهيئة.

ويهدف البروتوكول إلى إنشاء منافذ بيع رسمية لإصدارات الهيئة داخل مكتبة مصر العامة بالجيزة وفرعيها، بما يسمح بتوفير قائمة واسعة من الكتب، تشمل إصدارات سلسلة "رؤية"، وسلاسل التراث، والإبداع العربي، والدراسات الإنسانية، وغيرها من الإصدارات التي تحظى بإقبال كبير من القرّاء والباحثين.

وأكد الدكتور خالد أبو الليل، خلال توقيع البروتوكول، أن الهيئة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى توسيع شبكة منافذ البيع التابعة لها في مختلف المحافظات، من خلال الشراكة مع مؤسسات ثقافية لها حضور وتأثير حقيقي في المجتمع، مشيرًا إلى أن مكتبات مصر العامة تمثّل نموذجًا ناجحًا لمؤسسات تعمل على تقريب المعرفة من الجمهور.

وأضاف أن فتح منافذ جديدة سيعزّز التواصل المباشر بين القارئ والهيئة، ويوفر له فرصة الاطلاع على الإصدارات الحديثة بأسعار مناسبة.

من جانبها، أعربت الدكتورة رانيا شرعان عن تقديرها للتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، مؤكدة أن مكتبة مصر العامة تسعى باستمرار لتطوير خدماتها الثقافية والمعرفية، وأن وجود منافذ رسمية لبيع إصدارات الهيئة سيُثري تجربة زوار المكتبة ويمنحهم فرصة الوصول إلى محتوى متنوع وموثوق، كما أشارت إلى استعداد المكتبة لتنظيم فعاليات ثقافية مشتركة تُسهم في دعم حركة النشر وتشجيع القراءة.

بدوره، أكد السفير رضا الطايفي أن صندوق مكتبات مصر العامة يدعم كل المبادرات التي تخدم الكتاب وتقرّبه من الجمهور، مضيفًا أن هذا التعاون يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لتوسيع دائرة الفعل الثقافي، وخاصة في المناطق الشعبية التي تحتاج لتوفير مصادر معرفة ميسّرة ومتنوعة.

ويُعد البروتوكول خطوة جديدة ضمن سلسلة من الشراكات التي تعقدها الهيئة لمدّ جسور التعاون مع المؤسسات الثقافية، بما يضمن وصول الكتاب المصري إلى أكبر عدد من القرّاء، وتفعيل دور المكتبات العامة كمنصات حيوية لنشر الثقافة وتشجيع الإبداع.

الهيئة المصرية العامة للكتاب مكتبة مصر العامة تلك المكتبات الدكتور خالد أبو الليل

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

قبل انطلاق انتخابات الداخل .. ماذا يبطل صناديق الاقتراع بالجولة الثانية

بعد مقترحات حماية الأثار المصرية .. كيف يعاقب القانون المخالفين

المصريون في البحرين يدلون بأصواتهم في أول أيام تصويت المصريين بالخارج| صور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

