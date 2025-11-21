التأهيل للعمل الميداني..ختام البرنامج التدريبي لمطبقي المبيدات بالإسماعيلية

اختتمت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور علاء محمد حلاوة وكيل وزارة الزراعة، فعاليات البرنامج التدريبي لمطبقي المبيدات، والذى يأتي ضمن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الهادفة إلى رفع كفاءة المتدربين وتأهيلهم للعمل الميداني الآمن في مجال مكافحة الآفات.

وتضمن البرنامج التدريبي تقديم محاضرات عملية ونظرية حول عدد من الموضوعات المتخصصة، شملت طرق معايرة آلات الرش لضمان تحقيق الكفاءة المطلوبة في عمليات المكافحة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية أثناء التنفيذ، فضلًا عن رفع وعي المتدربين بأهمية الاستخدام الآمن والمسؤول للمبيدات وفق الضوابط المعتمدة.

ونفَّذ التدريب بمشاركة محاضرين متخصصين، وبإشراف وتنسيق المهندس محمود عبد القادر مدير عام إدارة المكافحة، والدكتورة هالة أبو يوسف رئيس لجنة المبيدات.

وأكدت مديرية الزراعة استمرار جهودها في تنفيذ هذه البرامج التدريبية لما تمثله من ركيزة أساسية في دعم منظومة المكافحة المتكاملة للآفات وتحقيق الاستخدام الآمن للمبيدات.