ألسن عين شمس تبحث مع الجامعة المفتوحة التحول الرقمي في تدريس اللغة الصينية

استقبلت الدكتورة يُمنى صفوت، القائم بتسيير أعمال عميد كلية الألسن جامعة عين شمس، وفدًا رفيع المستوى من الجامعة الصينية المفتوحة، في زيارة رسمية هدفت إلى مناقشة آفاق التعاون الأكاديمي والتكنولوجي وتبادل الخبرات في مجال تعليم اللغة الصينية، وذلك في إطار دعم العلاقات التعليمية والثقافية بين جامعة عين شمس والجامعات الصينية.

وتكوّن الوفد من أ.د. فان شيان روي، نائب رئيس الجامعة الصينية المفتوحة، وشيونغ ينغ، وكيل كلية اللغات الأجنبية، ورن ران، نائب مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات، وو شينغ خوا، نائب مدير الموارد البشرية، وخو سونغ يان، وكيل كلية التعليم الدولي.



وحضر من جانب كلية الألسن كلٌّ من: أ.د. حسانين فهمي حسين، رئيس قسم اللغة الصينية، وأ.د. نينت نعيم، أستاذ بالقسم، وأ.د. جان بدوي، أستاذ بالقسم، وأ.د. عنايات عبد الحميد، أستاذ بالقسم.

لبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والتحول الرقمي في تدريس اللغة الصينية

وفي مستهل اللقاء، رحّبت أ.د. يُمنى صفوت بالوفد الصيني، وقدّمت عرضًا تفصيليًا تناول التعريف بقسم اللغة الصينية، ومسيرته الأكاديمية، وما يمتلكه من برامج تعليمية متخصصة، بالإضافة إلى استعراض صور التعاون القائم مع الجامعات الصينية الشريكة. كما ألقت الضوء على مساعي الكلية في التوسع بمجال المقررات الإلكترونية وتطوير المحتوى الرقمي التعليمي، مؤكدة أن كلية الألسن تولي أهمية متزايدة للتحول الرقمي بما يخدم العملية التعليمية وطلاب الدراسات الصينية.

ومن جانبها، عبّرت أ.د. فان شيان روي، نائب رئيس الجامعة الصينية المفتوحة، عن تقديرها لحفاوة الاستقبال وسعادتها بالتواجد داخل كلية الألسن، مشيدةً بالإمكانات الأكاديمية والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها الكلية. كما أثنت على خبرات أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة الصينية، والاتفاقيات الدولية التي تربط القسم بجامعات صينية مرموقة، مؤكدة تطلع الجامعة الصينية المفتوحة إلى مد جسور تعاون جديدة مع جامعة عين شمس، وتعزيز برامج الدعم الموجهة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، خصوصًا في المجالات المرتبطة بالتعليم الإلكتروني وتطوير مهارات تدريس اللغة الصينية في العصر الرقمي.

وأعقب اللقاء مشاركة الوفد في فعاليات الدورة الثانية من سيمنار الدراسات الصينية، والذي تأسس تحت رئاسة وإشراف أ.د. حسانين فهمي حسين، رئيس قسم اللغة الصينية ومؤسسه ومقرره. وجاءت الجلسة وسط حضور كثيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين، وشهدت مناقشات علمية موسعة حول تطورات تعليم اللغة الصينية.

وخلال السمينار، قدّمت أ.د. فان شيان روي محاضرة متخصصة بعنوان "تعليم اللغة الصينية في عصر التحول الرقمي"، استعرضت خلالها أحدث التوجهات العالمية في توظيف التكنولوجيا داخل العملية التعليمية، وذلك بمشاركة أ.د. جان بدوي وأ.د. نينت نعيم، اللذين أسهما في إثراء النقاش العلمي وطرح رؤى متخصصة في مجال تعليم اللغات.

وفي إطار الزيارة، قام أ.د. حسانين فهمي حسين بتكريم الوفد الصيني تقديرًا لزيارته ودوره في دعم التعاون الأكاديمي، ثم اصطحب أعضاء الوفد لافتتاح معرض إصدارات أعضاء هيئة التدريس بالقسم، حيث اطّلعوا على مجموعة من الكتب والدراسات والأبحاث التي تعكس تطور الإنتاج العلمي في مجال الدراسات الصينية داخل كلية الألسن.

كما شملت فعاليات الزيارة حضور الوفد عددًا من العروض الثقافية والفنية التي قدمها طلاب القسم، والتي أبرزت مهاراتهم اللغوية والثقافية، وعكست الجانب التطبيقي لدراسة اللغة الصينية داخل الكلية. وقد لاقت العروض تفاعلًا واسعًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خصوصًا من طلاب برنامجي اللغة الصينية وآدابها وبرنامج الساعات المعتمدة.

وفي ختام الزيارة، التقطت أ.د. فان شيان روي، نائب رئيس الجامعة الصينية المفتوحة، الصور التذكارية مع طلاب قسم اللغة الصينية، معربةً عن تقديرها لما لمسته من مستوى متميز من الطلاب، وما حظي به الوفد من حفاوة وترحيب داخل كلية الألسن بجامعة عين شمس.