غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

كشفت الفنانة غادة عبدالرازق، عن جلسة تصوير جديدة خضعت لها مؤخرًا وبدت مختلفة ومتألقة.

نشرت غادة الصور عبر حسابها الرسمي بـ"فيسبوك"، وظهرت بفستان لونه وردي غامق، واسع من النصف الأسفل، وخطف الانظار بهذه الاطلالة .

يذكر أن اَخر أعمال غادة عبدالرازق مسلسل «شباب امرأة» الذي عرض في رمضان الماضي، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج أحمد حسن.

مسلسل شباب امرأة، يشارك يوسف عمر البطولة مع غادة عبدالرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.