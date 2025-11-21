لغة الجسد وتحليل الشخصيات .. برنامج تدريبى مميز بخدمة اجتماعية حلوان

ينظم مركز العلاج الاجتماعى بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان برنامج تدريبى بعنوان لغة الجسد وتحليل الشخصيات، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور زغلول حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وبإشراف الدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



استشارى الصحة النفسية وأخصائى علم النفس الإكلينيكي يكشف محاور البرنامج

يحاضر فى البرنامج الدكتورة ولاء مدحت نميس استشارى الصحة النفسية وأخصائى علم النفس الإكلينيكي، ويتضمن البرنامج عِدة محاور منها :

-اساسيات لغة الجسد وطرق تفسيرها ودلالاتها المختلفة.

-تحليل أنماط الشخصيات من الإشارات اللاواعية .

-كيفية قراءة الطرف الأخر فى اللحظات الأولى من اللقاء.

-أدوات المحلل السلوكى (العين – الكتف – القدم – طريقة الجلوس -نبرة الصوت)

-تطبيق عملى على فيديوهات عملية ( مقابلة عمل – تفاوض- جلسة علاج – اتصال يومى).

-التمييز بين التوتر الطبيعى والكذب المتعمد.

وتأتي هذه البرامج التدريبية في إطار حرص كلية الخدمة الاجتماعية على تمكين طلابها من اكتساب مهارات عملية تواكب احتياجات سوق العمل، خاصة تلك المرتبطة بفهم السلوك الإنساني وتحسين التواصل الفعّال.

حيث تسهم برامج تدريب لغة الجسد وتحليل الشخصيات في رفع كفاءة الطلاب في التعامل مع مختلف الفئات داخل المجتمع ، وتعزيز مهارات الإقناع وبناء الثقة، وهو يدعم دور الأخصائيين الاجتماعيين في تقديم خدمات مهنية أكثر تأثيرًا وجودة، وللحجز يجب التوجه إلى مركز العلاج الاجتماعى بالدور الأول بالكلية.