الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة لكنها تسجل خسارة أسبوعية



ارتفعت الأسهم الأمريكية مع تصاعد احتمالات التيسير النقدي مجدداً، بعد إشارة رئيس الفيدرالي في نيويورك إلى وجود متسع لخفض الفائدة على المدى القريب.

وفي ختام الجلسة، زاد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.10%% أو ما يعادل 493 نقطة إلى 46245 نقطة، لكنه سجّل خسارة أسبوعية بنسبة 1.91%.



وارتفع مؤشر "إس آند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 1% أو 64 نقاط إلى 6602 نقطة، ليقلص خسارته على مدار الأسبوع إلى 1.95%.



أما مؤشر "ناسداك" المركب" فارتفع 0.88% أو 195 نقطة إلى 22273 نقطة، لكنه هبط 2.74% خلال الأسبوع.



في أوروبا، انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.33% إلى 562 نقطة عند الإغلاق، ليسجل خسارة أسبوعية بنسبة 2.21%.



وارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني 0.13% إلى 9539 نقطة، بينما تراجع "داكس" الألماني بنسبة 0.80% إلى 23091 نقطة، فيما استقر "كاك 40" الفرنسي عند 7982 نقطة.



وفي اليابان، انخفض مؤشر "نيكي 225" بنسبة 2.4% إلى 48625 نقطة، بينما استقر نظيره الأوسع نطاقاً "توبكس" عند 3297 نقطة، ليخسر كلاهما هذا الأسبوع 3.45% و1.85% على التوالي.