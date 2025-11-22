قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
بحضور رئيس الوزراء.. صورة جماعية لقادة العالم المشاركين في قمة العشرين
أغنية إيطالية عن توت عنخ أمون تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
أبو العينين يتسلم جائزة "القيادة البرلمانية" بالمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية
الوطنية للانتخابات: المصريون بالأردن تواجدوا قبل فتح اللجان للتصويت بساعة
ائتلاف النزاهة الدولي: نستهدف زيارة 1200 لجنة انتخابية في المرحلة الثانية
بقوة 671 حصانًا.. أودي تراهن بقوة على الصين بسيارة رياضية SUV

تضع أودي استراتيجية جريئة لتعزيز حضورها في أكبر سوق سيارات بالعالم، بعد كشفها عن النسخة الإنتاجية المرتقبة من سيارة AUDI E SUV الكهربائية، التي ستصنع بالكامل في الصين بالشراكة مع شركة SAIC. 

يأتي هذا التوجه ضمن خطة العلامة الألمانية لإعادة بناء نفوذها في قطاع السيارات الكهربائية داخل السوق الصيني شديد التنافسية.

خطوة جديدة ضمن علامة AUDI الفرعية

تُعد الـ E SUV ثاني نموذج تقدمه العلامة الفرعية AUDI المخصصة بالكامل للصين، بعد إطلاق E5 Sportback خلال سبتمبر الماضي. 

وتحمل النسخة الجديدة لغة التصميم نفسها، لكن على جسم SUV أكبر حجمًا، ما يعزز حضورها لدى المستهلكين الذين يفضلون السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

تصميم حديث يلبي احتياجات السوق الصيني

تعتمد السيارة على فلسفة تصميم تجمع بين الحداثة والانسيابية، وتأتي بخطوط أكثر جرأة مقارنة بالطراز السابق. 

ويبدو أن أودي تسعى لتقديم هوية بصرية مستقلة لعلامتها الجديدة، مع الحفاظ على الطابع الألماني الراقي الذي تشتهر به سياراتها.

قوة كهربائية تصل إلى 671 حصانًا

جهزت أودي السيارة بمحركين كهربائيين يمنحانها قوة ضخمة تبلغ 671 حصانًا، ما يجعلها واحدة من أقوى سيارات الفئة الكهربائية التي ستطرح في الصين. 

وتعد الشركة بمدى قيادة يصل إلى 435 ميلًا في الشحنة الواحدة، وهو رقم يستهدف المنافسة مع أقوى الطرازات المحلية والعالمية.

سيتم إنتاج السيارة داخل الصين عبر شراكة أودي مع SAIC، في خطوة تهدف إلى خفض التكلفة، وتسريع الإنتاج، وتلبية تفضيلات المستهلك المحلي. 

ويعكس هذا الاتجاه اعتماد أودي على الشركاء المحليين للتوسع داخل السوق الذي بات يقود سباق السيارات الكهربائية عالميًا.

بداية مرحلة جديدة لأودي في آسيا

تمثل الـ AUDI E SUV الكهربائية أحدث خطوة في استراتيجية أودي لإعادة بناء مكانتها داخل الصين. 

وتؤكد الشركة أن هذا الطراز ليس مجرد إضافة جديدة، بل ركيزة أساسية لخطة توسع أوسع خلال السنوات القادمة، مع استمرار إطلاق طرازات مبتكرة مخصصة للسوق الآسيوي.

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

أنشطة صندوق الإدمان

بالفيديو .. جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان × أسبوع

الراحل رجائي عطية

زيادة قيمة «جائزة رجائي عطية» إلى 100 ألف جنيه وإعلان الشروط قريبًا

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 22 نوفمبر 2025

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 22 نوفمبر 2025

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

