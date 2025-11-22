بقوة 671 حصانًا.. أودي تراهن بقوة على الصين بسيارة رياضية SUV

تضع أودي استراتيجية جريئة لتعزيز حضورها في أكبر سوق سيارات بالعالم، بعد كشفها عن النسخة الإنتاجية المرتقبة من سيارة AUDI E SUV الكهربائية، التي ستصنع بالكامل في الصين بالشراكة مع شركة SAIC.

يأتي هذا التوجه ضمن خطة العلامة الألمانية لإعادة بناء نفوذها في قطاع السيارات الكهربائية داخل السوق الصيني شديد التنافسية.

خطوة جديدة ضمن علامة AUDI الفرعية

تُعد الـ E SUV ثاني نموذج تقدمه العلامة الفرعية AUDI المخصصة بالكامل للصين، بعد إطلاق E5 Sportback خلال سبتمبر الماضي.

وتحمل النسخة الجديدة لغة التصميم نفسها، لكن على جسم SUV أكبر حجمًا، ما يعزز حضورها لدى المستهلكين الذين يفضلون السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

تصميم حديث يلبي احتياجات السوق الصيني

تعتمد السيارة على فلسفة تصميم تجمع بين الحداثة والانسيابية، وتأتي بخطوط أكثر جرأة مقارنة بالطراز السابق.

ويبدو أن أودي تسعى لتقديم هوية بصرية مستقلة لعلامتها الجديدة، مع الحفاظ على الطابع الألماني الراقي الذي تشتهر به سياراتها.

قوة كهربائية تصل إلى 671 حصانًا

جهزت أودي السيارة بمحركين كهربائيين يمنحانها قوة ضخمة تبلغ 671 حصانًا، ما يجعلها واحدة من أقوى سيارات الفئة الكهربائية التي ستطرح في الصين.

وتعد الشركة بمدى قيادة يصل إلى 435 ميلًا في الشحنة الواحدة، وهو رقم يستهدف المنافسة مع أقوى الطرازات المحلية والعالمية.

سيتم إنتاج السيارة داخل الصين عبر شراكة أودي مع SAIC، في خطوة تهدف إلى خفض التكلفة، وتسريع الإنتاج، وتلبية تفضيلات المستهلك المحلي.

ويعكس هذا الاتجاه اعتماد أودي على الشركاء المحليين للتوسع داخل السوق الذي بات يقود سباق السيارات الكهربائية عالميًا.

بداية مرحلة جديدة لأودي في آسيا

تمثل الـ AUDI E SUV الكهربائية أحدث خطوة في استراتيجية أودي لإعادة بناء مكانتها داخل الصين.

وتؤكد الشركة أن هذا الطراز ليس مجرد إضافة جديدة، بل ركيزة أساسية لخطة توسع أوسع خلال السنوات القادمة، مع استمرار إطلاق طرازات مبتكرة مخصصة للسوق الآسيوي.