العمل في إسبوع.. مشاركات دولية.. وجهود تفتيش ميدانية.. وفرص عمل بالداخل والخارج

أعلنت وزارة العمل من خلال "انفوجراف" حصاد أبرز أنشطتها خلال الأسبوع الجاري، والتي شملت مشاركات دولية، واجتماعات ثنائية، وجهود تفتيش ميدانية، ودعم العمالة المصرية بالخارج، وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك على النحو التالي:

مشاركة دولية فاعلة في جنيف

شارك وزير العمل محمد جبران في أعمال الدورة (355) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية بمدينة جنيف، حيث ناقشت الاجتماعات ملفات مستقبل العمل، والعدالة الاجتماعية، والانتقال إلى العمل المنظم، والمعايير الدولية، بما يعكس حرص مصر على دعم الحوار الاجتماعي وتعزيز بيئة العمل اللائق.

رئاسة المجموعة العربية

..وترأس الوزير – بصفته رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية – اجتماع المجموعة العربية، مؤكدًا أهمية التكامل العربي والتنسيق المشترك، ودعم القضايا العمالية العربية، وعلى رأسها دعم العمالة الفلسطينية وتعزيز التعاون العربي الدولي.

لقاء مساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية

..وبحث الوزير مع السيدة مانويلا تومي مستجدات التعاون الفني، ودعم المنظمة لقانون العمل الجديد، وإنفاذ معاييره، وتطوير التشريعات، وتعزيز دور الحوار الاجتماعي وزيادة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.

لقاء المدير العام لمنظمة العمل الدولية.

..واستعرض الوزير أمام جيلبرت هونغبو رؤية مصر لتطوير سوق العمل، والبرنامج القطري للعمل اللائق، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتطوير السلامة والصحة المهنية، وتحويل برنامج "العمل الأفضل" إلى برنامج دائم.

مداخلة مصر حول إصلاح منظمة العمل الدولية

..وأكد الوزير في مداخلته دعم مصر لمسار إصلاح المنظمة، وأهمية التوازن الجغرافي في المناصب القيادية، وتعزيز القدرات الإقليمية، والحفاظ على الطبيعة الثلاثية للمنظمة.

مشاركة في فعالية خليجية حول حماية الأجور

..وشاركت مصر في الفعالية الخليجية لدعم نظم حماية الأجور، وأكدت التزامها بتبادل الخبرات مع دول الخليج، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز العدالة الاجتماعية.

دعم ثابت للحقوق الفلسطينية

..وأكد الوفد المصري دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، ودعا إلى تكثيف برامج “النقد مقابل العمل”، ودعم المشروعات الصغيرة، وتمكين الحكومة الفلسطينية، باعتبار إقامة الدولة الفلسطينية الطريق الوحيد للاستقرار..

حملات التفتيش الميداني

لمواصلة حملات التفتيش لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد ،وخلال خمسة أيام فقط تم التفتيش على 1273 منشأة،ومنح مهلة لـ 727 منشأة لتوفيق الأوضاع،وتحرير 439 محضرًا للحد الأدنى للأجور، وتحرير 136 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب.

حماية حقوق العمالة بالخارج.

نظم مكتب التمثيل العمالي في إيطاليا ملتقى موسعًا للجالية المصرية، لتعريفهم بحقوقهم وآليات الدعم، وتعزيز سبل الاستفادة من نظم التأمين والمعاشات الإيطالية.

4202 فرصة عمل جديدة

أصدرت الوزارة نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تضمنت: 4202 فرصة عمل في 53 شركة،موزعة على 14 محافظة،مع تخصيص فرص لذوي الهمم وبرواتب مجزية.

..وفي الختام تؤكد وزارة العمل استمرارها في تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء سوق عمل مستقر، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وحماية حقوق العمال، وتوفير فرص العمل اللائق، بما يحقق التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.