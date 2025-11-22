قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ضمن 5 دول .. وصول مشروع حينا للقائمة النهائية لجائزة أمين عام الأمم المتحدة

احمد رزق ممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى مصر
احمد رزق ممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى مصر
أمينة الدسوقي

أعلن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) في مصر، عن وصول مشروع «حينا » المعني بتمكين المجتمعات المحلية في مصر للقائمة النهائية لجائزة الأمين العام للأمم المتحدة للابتكار والتميز في الفئة الدولية، ليسجل إنجازا جديدا في مسيرة تطوير التخطيط الحضري المستدام في مصر 

ويتم تنفيذ مشروع حينا بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) في مصر والهيئة العامة للتخطيط العمراني والتعاون الوثيق مع ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظتي قنا ودمياط و بدعم من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO).

ومن جانبه قال احمد رزق ممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) في مصر  يعد مشروع  «حينا» النموذج المصري الوحيد المرشح ضمن جميع فئات الجائزة على مستوى منظومة الأمم المتحدة، والمشروع العربي الوحيد ضمن فئة 2.0، فضلا عن كونه المشروع الوحيد لبرنامج الهابيتات المدرج على المستويين الإقليمي والعالمي في هذه الدورة من مسابقة الأمين العام للامم المتحدة للابتكار والتميز.

وأوضح أحمد رزق ممثل (الهابيتات) انه مشروع «حينا» يجسد رؤية جديدة للتخطيط الحضري ترتكز على تمكين المجتمعات المحلية، وتحسين إدارة الأراضي، وتعزيز التخطيط القائم على البيانات ويمهّد المشروع الطريق لاعتماد أول مخططات رسمية لإعادة تنظيم الأراضي بالمشاركة في مصر، وهو ما سينعكس إيجابًا على أكثر من 120 ألف مواطن في محافظتَي قنا ودمياط.

وأضاف ممثل الهابيتات يُبرز ترشيح المشروع المعني بتمكين المجتمعات المحلية التحول النوعي الذي تشهده مصر نحو تخطيط حضري أكثر شمولا ومرونة وعدالة، ويؤكد أهمية النماذج التي تضع احتياجات السكان والعدالة المكانية والحوكمة المحلية في صميم عملية التنمية.

واشار ممثل الهابيتات إلي أن اختيار مشروع «حيّنا » للجائزة يمثل اعترافًا دوليًا بقيمة الجهود المصرية المبذولة لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، ويعكس قوة التعاون بين الجهات الشريكة في تنفيذه، كما يؤكّد ترشيح المشروع المكانة التي يحتلّها البرنامج الأممي  في دعم التخطيط التشاركي والابتكار الحضري، وتعزيز مستقبل أكثر استدامة وعدالة للمدن المصرية.

عن جائزة الأمين العام للأمم المتحدة

تُكرّم جائزة الأمين العام للأمم المتحدة للابتكار والتميّز المبادرات البارزة ضمن منظومة الأمم المتحدة التي تُجسّد الإبداع والتعاون والأثر الملموس في دعم أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات الهابيتات مشروع «حينا » برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهيئة العامة للتخطيط العمراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

ترشيحاتنا

السوشيال ميديا

بقرار حكومي.. حظر استخدام السوشيال ميديا للمراهقين في أستراليا

جنوب لبنان

إعلام لبناني: طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف مركبة في وادي نحلة بالجنوب

أرشيفية

أخبار توك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات.. رئيس الوزراء يشارك في قمة العشرين

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد