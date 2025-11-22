تحالف الأحزاب: صوت الناس الحكم الفيصل ومصر أكبر من أي ممارسات غير مسئولة

أكد المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخوّلة دستوريًا بضمان نزاهة العملية الانتخابية والإشراف الكامل على مسارها في جميع مراحلها، معربًا عن تمنياته بأن تفرز العملية الانتخابية برلمانًا يعبر عن صوت المواطن وإرادته الحرة، ومثنيًا على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الانتخابات ونصائحه للمواطنين والتي حظيت بتقدير واهتمام واسع على المستويات الرسمية والحزبية والشعبية.

وشدّد النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، على أن جوهر العملية الانتخابية يقوم على احترام إرادة المواطنين، وأن صوت الناس يجب أن يظل الحكم الفيصل، الأمر الذي يستلزم الحفاظ على معايير الشفافية والانضباط وحياد الأجهزة المعنية، مقدمًا النصح للمواطنين بضرورة وضع معايير واضحة في الاختيار وأن يكون الاختيار قائمًا على أحقية المرشح الذي يعطيه صوته بهذا الصوت لأن ثمن هذا الصوت أغلى من أن يشترى بثمن بخس، فصوت المواطن هو من يبني أمة أو يهدمها.

في السياق ذاته، أشار كمال حسانين، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب الريادة، إلى الجهود المستمرة التي تبذلها مؤسسات الدولة للحفاظ على الاستقرار وصون العملية الديمقراطية، مؤكدًا أن أي ملحوظات أو شكاوى ترتبط بالمرحلة الأولى من الانتخابات تستوجب دراسة دقيقة داخل الأطر القانونية المختصة، وبما يضمن تعزيز الثقة العامة في نزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على أن الضمان الحقيقي لاستقرار الوطن يبدأ من انتخابات نزيهة وشفافة تُجسّد إرادة الشعب دون تأثير أو تدخل، داعيًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن ذلك.

بدوره، قال النائب حسين أبو العطا، عضو المجلس الرئاسي للتحالف ورئيس حزب المصريين وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر دولة راسخة وأكبر من أي ممارسات غير مسؤولة، وأسمى من أي صور للدعاية غير المنضبطة، وأغلى من أن تُمس إرادة أبنائها أو يُشكّك في نزاهة اختياراتهم، مشيرًا إلى أن قوة الدولة تنبع أولًا وأخيرًا من احترام صوت المواطن.

وفي سياق متصل، حذر الدكتور هشام عناني، عضو المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب المستقلين الجدد، كافة المرشحين من الخروج عن القواعد المتبعة التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، أو تجاوزها، بما يتسبب في إفساد العملية الانتخابية، التي نتمنى أن تخرج على خير، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بتلك القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، وموجها نصائح للمواطنين بضرورة عدم السماح لأي مرشح يستخدم المال السياسي حيلة للوصول إلى مبتغاه، وضرورة رفض محاولاتهم لشراء صوت المواطن.

وفي ختام بيانه، قدم المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، بالغ الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية وكافة ضباطها وأمنائها وأفرادها، على ما يبذلونه من جهود مخلصة في تأمين اللجان الانتخابية، وتوفير المناخ الآمن الذي يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء مستقرة ومنظمة، مشيرًا إلى أن الأداء الاحترافي لقوات الشرطة وما قدمته من انضباط ويقظة وحسن تنظيم، ساهم بشكل واضح في تسهيل دخول وخروج المواطنين، وتوفير بيئة تسمح لكل ناخب بممارسة حقه الدستوري بكل طمأنينة وشفافية، مثمّنًا الدور الوطني الذي تقوم به الوزارة في دعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن هذا الجهد المتواصل يعكس التزامًا راسخًا بحماية الوطن وصون إرادة المواطنين.