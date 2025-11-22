ننشر أسماء 28 مصابا في حادث انقلاب سيارة على طريق الشنطور ببني سويف

أصيب 28 عاملا وعاملة بإصابات سطحية متفرقة، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الشنطور أمام كوبرى العمائر بنطاق مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى كلا من " فاطمة محمد محمد وأسماء محمد محمد ومحمد أشرف أنور ورويا أشرف مهدى ورودا أشرف مهدى ومحمود رمضان محمد وعزة ربيع متولى وأحمد ربيع متولى ونسمة عبد سيد وفاطمة ربيع مهدى وأحمد قناوى سعد وحسنة شعبان فكرى وروضة أشرف مهدى وعائشة ربيع مهدى وإيمان جابر سعد ورحمة رمضان مهدى وجهاد رمضان محمود أحمد وهاجر رمضان صالح وزياد وليد جبالى وياسمين وليد النادى وميساء رمضان محمود وصفا سلطان محمد ومحمد رأفت داوود وأحمد سيد سعد وأية شعبان فكرى ويحيى عبد سيد وفاضل يوسف محمد وحسينة مصطفى جابر ، وجميعهم مصابين إصابات سطحية ويتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى.