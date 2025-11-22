قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غرفة الصناعات المعدنية باتحاد المستثمرين الأفرو- آسيوي تعقد أولى اجتماعاتها في دبي.. وأيمن العشري رئيسًا

المؤتمر
المؤتمر
ولاء عبد الكريم

عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية بالاتحاد العام للمستثمرين الأفرو – آسيوي، أول اجتماع له على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب في دبي، حيث تناول التحولات الكبرى التي تشهدها صناعة الحديد والصلب عالميًا، خصوصًا تغير مسارات التجارة، وتصاعد النزعات الحمائية، وتسارع التوجه نحو الإنتاج منخفض الكربون.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو- آسيوي، في بيان، عن تشكيل غرفة الصناعات المعدنية برئاسة أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، لما له من إسهامات قوية وخبرات دولية واسعة في مجال صناعة الصلب.

وأضاف البيان، أن الغرفة تضم في عضوية مجلس إدارتها مجموعة من الخبراء والمنتجين للصناعات المعدنية، من بينهم جاسم محمد العباس نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد باتحاد الغرف السعودية، وعاصم حسين المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج العربي للصلب من الإمارات العربية المتحدة، وفادي الضباعي عضو المجلس السوري للحديد والصلب السابق، ومصطفى صابر رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، والدكتور محمد الشريف رئيس شعبة الألومنيوم بالاتحاد.

وبدوره أوضح محمد سويد، نائب رئيس الاتحاد للمستثمرين الأفرو- آسيوي، والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد،أإن أهداف غرفة الصناعات المعدنية ترتكز حول تعزيز الشراكات الكبرى، وزيادة الصادرات، ودعم ملفات إعادة الإعمار، وتحقيق الأهداف المشتركة للدول الأعضاء فى تطويرالصناعات المعدنية لتواكب أحدث التكنولوجيات العالمية.

وقال أيمن العشري، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن انطلاق الغرفة من القاهرة، باعتبارها دولة المقر، يُعزز فرص جذب الاستثمارات الجديدة وزيادة حجم الصادرات في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف العشري أن غرفة الصناعات المعدنية تُمثل قوة إقليمية ودولية ناعمة، وشريكًا مسموعًا أمام الهيئات المحلية والعالمية، بما يضمن رعاية مصالح الأعضاء والتعريف بمنتجاتهم وتذليل كافة التحديات وتيسير سبل التعامل والاستفادة من كافة الجهات لتحديث ودفع القدرة التنافسية للصناعات المعدنية محليًا وعالميًا.

الصناعات المعدنية المستثمرين الأفرو مؤتمر الشرق الأوسط صناعة الحديد الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | روبوت بحجم حبة رمل يوصل الدواء داخل جسمك.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

التلفزيون

في اليوم العالمي للتلفاز.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

ياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد