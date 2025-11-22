بالفيديو .. جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان × أسبوع

أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 14 وحتى 20 نوفمبر 2025.

شارك الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مؤتمر التوعية " اختر حياتك " الذى نظمته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بحضور الدكتورة هالة المنوفي رئيس الجامعة والدكتور عماد خليل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة إيمان كريم عميد كلية تكنولوجيا المعلومات.

واستعرض الدكتور عمرو عثمان تطورات مشكلة المخدرات من واقع تقرير الأمم المتحدة وانعكاساتها محليا، وكذلك التدخلات التي يقوم بها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع الجهات المعنية لخفض الطلب على المخدرات، لافتا إلى أن تقرير الأمم المتحدة، أشار إلى 316 مليون شخص هو عدد الأشخاص الذين تعاطوا المخدرات حول العالم بزياده قدرها 20% خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، كما أن هناك الكثير من المتعاطين يعانون من اضطرابات التعاطي أو الإدمان، وأن نحو 500 ألف حالة وفاة في العالم بسبب المخدرات، كما أشار التقرير العالمي إلى أن هناك ارتباط وثيق بين المخدرات والجريمة المنظمة والعنف وتدفقات الأموال غير المشروعة، وأن المخدرات تمثل أكثر من 50% من النشاط الاقتصادي للجماعات الإجرامية المنظمة عالميًا، وأن الشباب لا سيما الفئة من 15 إلى 19 عام هم أكثر عرضه للوفاة بسبب المخدرات بنسبه 45% مقارنه بالبالغين، كما أشار التقرير إلى ظهور مواد جديدة ضمن المخدرات الاصطناعية وأنماطها المختلفة التي تواجهها العديد من دول العالم ويتضاعف تأثيرها أضعاف معدلات الهيروين، كما أن هناك فجوة علاجية لمرضى الإدمان في العالم ، حيث لا يحصل على خدمات العلاج سوى مريض واحد من كل 12 مريضًا من الذكور ، ومريضة واحدة من كل 17 حالة من الإناث، أما في مصر يتم توفير جميع خدمات العلاج لأي مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.

كما استعرض عثمان تجربة صندوق مكافحة الإدمان في الحد من الطلب على المخدرات، حيث يمثل الصندوق بجمهورية مصر العربية الآلية الوطنية للحد من الطلب على المخدرات من خلال خدمات وقائية وعلاجية عالية الجودة ومبنية على الأدلة العلمية من خلال تنفيذ محاور عمل الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجاري تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، من منظور عالمي، حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المواد المخدرة، لافتا إلى أن صندوق مكافحة الإدمان يمثل الآلية الوطنية للحد من الطلب على المخدرات من خلال خدمات وقائية وعلاجية عالية الجودة ومبنية على الأدلة العلمية، حيث يتم توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية، كما تم تنفيذ أكبر حملة إعلامية تحت شعار " أنت أقوى من المخدرات " موضحًا أن فلسفة الحملة تعتمد على تفنيد المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات والتنوع في الفئات المستهدفة، وقد ساهمت في زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" لـ 500 % بما يشير إلى تأثير الحملة في رفع الوعي بخطورة الإدمان وأيضا الثقة في الخدمات المقدمة من جانب الصندوق، كما حققت الحملة أكثر من 190 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل تراكمي خلال مراحلها السابقة، إضافة إلى صداها الواسع على المستوى الدولي، حيث تم عرضها كأحد قصص النجاح في المؤتمرات الدولية، كما حصلت الحملات على المركز الثالث على المستوى الدولي في مسابقة دبي للأعمال الإبداعية، وأنه خلال أول 10 أشهر من عام 2025 تم توفير الخدمات العلاجية لـ 130601 مريض إدمان "جديد ومتابعة" مجانا ووفقا للمعايير الدولية من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن "16023"، والبالغ عددها 35 مركزا متخصصا في 20 محافظة حتى الآن، بعد أن كان عدد المراكز لا يتجاوز 12 مركز في 7 محافظات عام 2014 .

وأعلن الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تكثيف أنشطة أندية الوقاية بمراكز الشباب بالتعاون مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة خلال شهري "سبتمبر وأكتوبر 2025"، وهي مقرات جديدة للصندوق داخل مراكز الشباب، وتهدف إلى تعزيز سبل الوقاية والحماية بين الشباب والأطفال والأسر من المترددين على النوادي ومراكز الشباب بالمحافظات. وأضاف "عثمان" أنه تم تنفيذ 450 فعالية خلال الشهرين، منها تدريب ولقاءات أسرية وندوات وفعاليات للأطفال "رسم وتلوين وورش حكى" وغيرها وبلغ عدد المستفيدين نحو 15400 مستفيد ما بين أسر وشباب وأطفال، كما تم تنفيذ زيارات خارجية إلى 63 مركز شباب بخلاف مراكز الشباب التي بها مقر نادي الوقاية فضلا عن تقدم عدد 447 متطوعًا جديدًا لتلك الأندية وتم تدريب 189 متطوعًا منهم على العمل بالأندية.

وشهد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فعاليات ختام دوري رياضي للمتعافين من الإدمان في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة 55 متعافيًا، ويهدف دورى كرة القدم إلى إعادة دمج المتعافين مرة أخرى في المجتمع من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية ،ويأتي تنظيم الأنشطة الرياضية في إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على دعم المتعافين والتأكيد على أهمية إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساندتهم على الاندماج مرة أخرى بالمجتمع، وكذلك التأكيد على أن الإدمان مرض يمكن علاجه، من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن "16023" للصندوق ووفقا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى بث روح التحدي والإرادة في تنافس رياضي بين شباب المتعافين كما تم تسليم الفريق الفائز في دوري كرة القدم كأس البطولة والميداليات.

كما تم تنفيذ 209 نشاط متنوع بالمحافظات المختلفة على مدار أسبوع منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في الميادين أيضا تنفيذ أنشطة متنوعة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ،بالإضافة الى تنفيذ أنشطة متنوعة بالجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة، وتنفيذ أنشطة بالمناطق المطورة" بديلة العشوائيات " كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 3027 مريض من خلال 34 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن ، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 3617 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله ، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي بالمحافظات المختلفة .

مرفق لينك الفيديو

https://fb.watch/DxvV3QcIya/?mibextid=cr9u03