حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة
محضر ضد شقيقها.. شيرين عبد الوهاب تستغيث مجددا من أقرب الناس لها| التفاصيل الكاملة
قولت لك .. زوجة إمام عاشور توجّه رسالة له بعد تألقه أمام شبيه القبائل الجزائري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار توك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات.. رئيس الوزراء يشارك في قمة العشرين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل 5445 جنيها| فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" على قناة “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم، السبت، حيث جاء سعر الذهب في مختلف الأعيرة على النحو التالي:

عيار 18: 4667 جنيها 

عيار 21: 5445 جنيها 

عيار 24: 6222 جنيها 

الجنيه الذهب: 43560 جنيها.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 22-11-2025| فيديو

رصد برنامج “صباح البلد”  أسعار صرف العملات اليوم، السبت، مقابل الجنيه المصري، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار صرف العملات:

دولار أمريكي

شراء: 47.50 جنيه

بيع: 47.40 جنيه

اليوم ذروة ارتفاع الحرارة .. الأرصاد تكشف موعد انكسار الطقس الحار 

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد وصلت اليوم لذروة ارتفاع قيم درجات الحرارة وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث بدأت درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيا بداية من يوم الثلاثاء الماضي.

وأضافت أن البلاد تسجل اليوم ارتفاع في درجات الحرارة بفارق 3 درجات عن الأمس، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية الصحراوية، والتي تكون مرتفعة في قيم درجات الحرارة، ووجود امتداد في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

حسن سلامة: المصريون بالخارج قوة وطنية تدعم الدولة في مواجهة التحديات

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن المصريين في الخارج يمثلون قوة وطنية كبيرة وموردًا مهما يجب أن تستفيد منه الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على دعم أبنائها داخل الوطن وخارجه، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والداخلية التي تتطلب تضافر كل الجهود الوطنية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الجاليات المصرية حول العالم تلعب دورًا مؤثرًا في مختلف الملفات، من خلال تمثيل مشرف وصورة حضارية تعكس تطورات الدولة ومسارها التنموي.

تفاصيل مشاركة رئيس الوزراء بقمة مجموعة العشرين

يشارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ، في جلسة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وبناء الاقتصاديات ودور التجارة وتمويل التنمية وتحديات الديون بقمة مجموعة العشرين.

جاء ذلك خلال خبرا عاجلا أذاعته فضائية إكسترا نيوز.

وبدأت الجلسة الافتتاحية بتشريف  الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وقد تم توجيه الدعوة لمصر للمشاركة، كدولة ضيف، في اجتماعات المجموعة لهذا العام، حيث تعقد قمة مجموعة الـ 20 لعام 2025 تحت شعار “التضامن والمساواة والاستدامة”.

مدبولي: قمة السلام في شرم الشيخ مهدت الطريق لشرق أوسط أكثر استقرارا

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إنه من الضروري إصلاح مشهد الدين العالمي لاسيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته بقمة مجموعة العشرين، أن قمة السلام في شرم الشيخ مهدت الطريق لشرق أوسط أكثر استقرارا، ويجب التوصل لحل للقضية الفلسطينية بناء على مبدأ حل الدولتين.

وأوضح أننا نحث على تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق ترامب بشأن غزة.

سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب

أكد السفير المصري في بغداد، أحمد سمير، أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب شهدت إقبالًا كبيرًا مقارنة بالمرحلة الأولى.

تنظيم العملية الانتخابية 

وأضاف سمير، في تصريحات لـالقاهرة الإخبارية، مع المراسلة هبة التميمي، أن عمليات التصويت في يومها الثاني تسير بسلاسة تامة، معربًا عن شكره للهيئة الوطنية للانتخابات المصرية على جهودها في تنظيم العملية الانتخابية في بغداد.

 انتخابات مجلس الشيوخ السابقة

وأوضح السفير أحمد سمير أن الإقبال الكبير يعود جزئيًا إلى شمول المرحلة الثانية محافظات القاهرة وبعض محافظات الدلتا، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين أمس تجاوز الإقبال المسجل في المرحلة الأولى وحتى انتخابات مجلس الشيوخ السابقة.

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

مرتضى منصور

هشام نصر يكشف علاقة مرتضى منصور وآخرين بشأن سحب أرض الزمالك

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

رونالدو

5 صفعات مؤلمة من الفيفا لـ كريستيانو رونالدو.. توتر متصاعد رغم التاريخ

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي

مجانا.. طريقة مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

كأس العالم

نجوم كبار خارج كأس العالم 2026 .. غيابات صادمة تهز المشهد الكروي العالمي

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد