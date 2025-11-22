أخبار توك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات.. رئيس الوزراء يشارك في قمة العشرين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل 5445 جنيها| فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" على قناة “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم، السبت، حيث جاء سعر الذهب في مختلف الأعيرة على النحو التالي:

عيار 18: 4667 جنيها

عيار 21: 5445 جنيها

عيار 24: 6222 جنيها

الجنيه الذهب: 43560 جنيها.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 22-11-2025| فيديو

رصد برنامج “صباح البلد” أسعار صرف العملات اليوم، السبت، مقابل الجنيه المصري، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار صرف العملات:

دولار أمريكي

شراء: 47.50 جنيه

بيع: 47.40 جنيه

اليوم ذروة ارتفاع الحرارة .. الأرصاد تكشف موعد انكسار الطقس الحار

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد وصلت اليوم لذروة ارتفاع قيم درجات الحرارة وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث بدأت درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيا بداية من يوم الثلاثاء الماضي.

وأضافت أن البلاد تسجل اليوم ارتفاع في درجات الحرارة بفارق 3 درجات عن الأمس، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية الصحراوية، والتي تكون مرتفعة في قيم درجات الحرارة، ووجود امتداد في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

حسن سلامة: المصريون بالخارج قوة وطنية تدعم الدولة في مواجهة التحديات

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن المصريين في الخارج يمثلون قوة وطنية كبيرة وموردًا مهما يجب أن تستفيد منه الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على دعم أبنائها داخل الوطن وخارجه، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والداخلية التي تتطلب تضافر كل الجهود الوطنية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الجاليات المصرية حول العالم تلعب دورًا مؤثرًا في مختلف الملفات، من خلال تمثيل مشرف وصورة حضارية تعكس تطورات الدولة ومسارها التنموي.

تفاصيل مشاركة رئيس الوزراء بقمة مجموعة العشرين

يشارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ، في جلسة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وبناء الاقتصاديات ودور التجارة وتمويل التنمية وتحديات الديون بقمة مجموعة العشرين.

جاء ذلك خلال خبرا عاجلا أذاعته فضائية إكسترا نيوز.

وبدأت الجلسة الافتتاحية بتشريف الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وقد تم توجيه الدعوة لمصر للمشاركة، كدولة ضيف، في اجتماعات المجموعة لهذا العام، حيث تعقد قمة مجموعة الـ 20 لعام 2025 تحت شعار “التضامن والمساواة والاستدامة”.

مدبولي: قمة السلام في شرم الشيخ مهدت الطريق لشرق أوسط أكثر استقرارا

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إنه من الضروري إصلاح مشهد الدين العالمي لاسيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته بقمة مجموعة العشرين، أن قمة السلام في شرم الشيخ مهدت الطريق لشرق أوسط أكثر استقرارا، ويجب التوصل لحل للقضية الفلسطينية بناء على مبدأ حل الدولتين.

وأوضح أننا نحث على تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق ترامب بشأن غزة.

سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب

أكد السفير المصري في بغداد، أحمد سمير، أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب شهدت إقبالًا كبيرًا مقارنة بالمرحلة الأولى.

تنظيم العملية الانتخابية

وأضاف سمير، في تصريحات لـالقاهرة الإخبارية، مع المراسلة هبة التميمي، أن عمليات التصويت في يومها الثاني تسير بسلاسة تامة، معربًا عن شكره للهيئة الوطنية للانتخابات المصرية على جهودها في تنظيم العملية الانتخابية في بغداد.

انتخابات مجلس الشيوخ السابقة

وأوضح السفير أحمد سمير أن الإقبال الكبير يعود جزئيًا إلى شمول المرحلة الثانية محافظات القاهرة وبعض محافظات الدلتا، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين أمس تجاوز الإقبال المسجل في المرحلة الأولى وحتى انتخابات مجلس الشيوخ السابقة.