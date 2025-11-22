قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
مرأة ومنوعات

ممنوعة لمقاومة الأنسولين.. هذه الأطعمة ترفع السكر في الدم

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
اسماء محمد

تعد مقاومة الأنسولين من أكثر المشكلات الصحية الشائعة في العصر الحديث لذا يجب معرفة الأطعمة المتسببة في زيادة الحالة سوء والابتعاد عنها.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك فهناك عدة أطعمة يجب تجنبها مع مقاومة الأنسولين:

الأطعمة فائقة المعالجة 

 هل قرأتَ ملصق القيمة الغذائية على الأطعمة المعبأة مسبقًا ، فغالبًا ما يُظهر كميات كبيرة من الدهون والسكريات والصوديوم ومكونات أخرى يمكن أن تُفاقم آثار مقاومة الأنسولين
الدهون المشبعة.

يمكن للنظام الغذائي الغني باللحوم الدهنية والأطعمة المقلية والجبن وغيرها من الأطعمة الصالحة للأكل والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة أن يؤدي إلى بناء مقاومة الأنسولين ويساهم في النهاية في تطور مرض السكري من النوع 2.


الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات

 تناول الأطعمة المصنفة ضمن "الكربوهيدرات المكررة" يُسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم ويشمل ذلك الأطعمة الشائعة في المطبخ، مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمكرونة.


المشروبات السكرية 

 تحتوي علبة الصودا عادةً على حوالي 40 جرامًا من السكر، أي ما يعادل 10 ملاعق صغيرة من السكر، أي أكثر من الكمية اليومية الموصى بها من قِبل جمعية القلب الأمريكية وينطبق الأمر نفسه على المشروبات الرياضية والمشروبات المُحلاة الأخرى.


الحلويات 

عادةً ما تكون الكعكات والبسكويت والحلوى وغيرها من الحلويات غنية بالسكريات التي ترفع مستوى الجلوكوز في الدم كما تستخدم المخبوزات الدقيق الأبيض، وهو كربوهيدرات مُكررة قد ترفع مستوى الجلوكوز في الدم.


الكحول

 إن تناول كميات كبيرة من البيرة أو المشروبات الكحولية الأخرى قد يؤثر سلبًا على قدرة الجسم على تنظيم الأنسولين، مما يؤدي إلى زيادة مقاومة الأنسولين.

مقاومة الأنسولين

