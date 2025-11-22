ممنوعة لمقاومة الأنسولين.. هذه الأطعمة ترفع السكر في الدم

تعد مقاومة الأنسولين من أكثر المشكلات الصحية الشائعة في العصر الحديث لذا يجب معرفة الأطعمة المتسببة في زيادة الحالة سوء والابتعاد عنها.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك فهناك عدة أطعمة يجب تجنبها مع مقاومة الأنسولين:

الأطعمة فائقة المعالجة

هل قرأتَ ملصق القيمة الغذائية على الأطعمة المعبأة مسبقًا ، فغالبًا ما يُظهر كميات كبيرة من الدهون والسكريات والصوديوم ومكونات أخرى يمكن أن تُفاقم آثار مقاومة الأنسولين

الدهون المشبعة.

يمكن للنظام الغذائي الغني باللحوم الدهنية والأطعمة المقلية والجبن وغيرها من الأطعمة الصالحة للأكل والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة أن يؤدي إلى بناء مقاومة الأنسولين ويساهم في النهاية في تطور مرض السكري من النوع 2.



الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات

تناول الأطعمة المصنفة ضمن "الكربوهيدرات المكررة" يُسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم ويشمل ذلك الأطعمة الشائعة في المطبخ، مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمكرونة.



المشروبات السكرية

تحتوي علبة الصودا عادةً على حوالي 40 جرامًا من السكر، أي ما يعادل 10 ملاعق صغيرة من السكر، أي أكثر من الكمية اليومية الموصى بها من قِبل جمعية القلب الأمريكية وينطبق الأمر نفسه على المشروبات الرياضية والمشروبات المُحلاة الأخرى.



الحلويات

عادةً ما تكون الكعكات والبسكويت والحلوى وغيرها من الحلويات غنية بالسكريات التي ترفع مستوى الجلوكوز في الدم كما تستخدم المخبوزات الدقيق الأبيض، وهو كربوهيدرات مُكررة قد ترفع مستوى الجلوكوز في الدم.



الكحول

إن تناول كميات كبيرة من البيرة أو المشروبات الكحولية الأخرى قد يؤثر سلبًا على قدرة الجسم على تنظيم الأنسولين، مما يؤدي إلى زيادة مقاومة الأنسولين.