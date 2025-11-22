تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية تقترب من 58 مليار جنيه في 7 أشهر

ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2025 على أساس سنوي، بعدد مستفيدين نحو 1.812مليون مستفيد.

وكشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن النشاط المالي غير المصرفي، أن قيمة التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الـ7 أشهر الأولى 2025 وصلت لنحو 58 مليار جنيه مقابل 51 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2024.

واستحوذت التمويلات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر على النصيب الأكبر من تمويلات القطاع وبلغت نحو 47.8 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2025 ، مقارنة 45 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024.

وبلغت إجمالي التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة خلال الـ 7 أشهر الأولي من 2025 نحو 10 مليار جنيه مقابل 5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024.

وانخفض عدد المستفيدين من التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الـ 7 أشهر الأولي من 2025 لنحو 1.812 مليون مستفيد مقابل 2.003 مليون مستفيد خلال نفس الفترة من العام 2024.

ووصل عدد المستفيدين من التمويلات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر 1.807 مليون مستفيد خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2025 مقابل 2.000 مليون مستفيد في نفس الفترة من العام الماضي.

وسجل عدد المستفيدين من التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2025 نحو 400.4 ألف مستفيد مقابل 300 ألف مستفيد خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2024.

أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 84.7 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 66.8 مليار جنيه بنهاية يوليو 2024.

إجمالي التمويلات بنهاية 2024

فيما بلغت قيمة التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 95.8 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 72.6 مليار جنيه في العام السابق 31.9 %،وبلغ عدد المستفيدين 3.9 مليون مستفيد في ديسمبر 2024 مقابل 3.7 مليون مستفيد في ديسمبر 2023.

وقامت جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بزيادة تواجدها وانتشارها الجغرافي عن طريق 4731 منفذ تمويل بنهاية عام 2024 تغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية، مقارنة بـ 4684 ً منفذا بنهاية عام 2023.

وبلغ عدد شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية عام 2024 نحو 31 شركة،منها شركة تأجير تمويلي متناهية الصغر وشركة ناشئة بإستخدام التكنولوجيا المالية. بينما وصل عدد الجمعيات و المؤسسات الأهلية حوالي 1013 جمعية ومؤسسة أهلية.