الرقابة المالية: 67.8 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال 7 أشهر

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم في مصر حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضي بنسبة 98.4 % على أساس سنوي.

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ7 أشهر الأولى من 2025، أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 67.8 مليار جنيه مقابل 34.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2024، بنمو 98.4%

أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 37.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2025 مقابل 21.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2024، بنسبة نمو 75%.

أشار تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 30.3 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2025 مقابل 12.7 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2024، بنمو 138.1%.

عدد الشركات

ذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 795 شركة بنهاية يوليو الماضي مقابل 615 شركة بنهاية شهر يوليو عام 2024، بارتفاع 29.3%.

قيمة الأرصدة المدينة

وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية يوليو 2025 نحو 43.9 مليار جنيه مقارنة 24.1 مليار جنيه بنهاية يوليو 2024 بنمو بلغ 82.2 % بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.

قيمة الأوراق المخصمة خلال 2024

يعد نشاط التخصيم يعد أحد الركائز الهامة لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل.

وقد بلغت إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 74.6 مليار جنيه فى عام 2024 مقارنة بـ 44 مليار جنيه فى العام السابق له 2023، محققة معدل نمو بلغ 69.4%.