قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الإفتاء: وسيلة للقرب من الله في حالة واحدة
5 سيارات موديل 2026 في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر
7.8 تريليون جنيه إجمالي تداولات البورصة خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2025
الإمارات تبحث مع تركيا والعراق أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دفع الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية: 59 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال 6 أشهر

الرقابة المالية- صورة أرشيفية
الرقابة المالية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم في مصر حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضي بنسبة 113.7% على أساس سنوي.

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ6 أشهر الأولى من 2025، أن قيمة الأوراق المخصمة  بلغت نحو  59 مليار جنيه مقابل 27.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2024، بنمو 113.7%

أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 32 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025  مقابل 17.8مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يونيو  2024، بنسبة نمو 79.4%.

أشار تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 27 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025 مقابل 9.7 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يونيو  2024، بنمو 176.4%.

عدد الشركات

ذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 764 شركة بنهاية يونيو الماضي مقابل 604 شركة بنهاية شهر يونيو عام 2024، بارتفاع 26.5%.

قيمة الأرصدة المدينة

وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية يونيو 2025 نحو 43.656 مليار جنيه مقارنة 21.893 مليار جنيه بنهاية يونيو  2024 بنمو بلغ 99.4% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.

قيمة الأوراق المخصمة خلال 2024

يعد نشاط التخصيم يعد أحد الركائز الهامة لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل. 

وقد بلغت إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 74.6 مليار جنيه فى عام 2024 مقارنة بـ 44 مليار جنيه فى العام السابق له 2023، محققة معدل نمو بلغ 69.4%.


 

نشاط التخصيم حجم الأوراق المخصمة قيمة الأوراق المخصمة هيئة الرقابة المالية الشركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

القس دميان وليم

تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

ترشيحاتنا

مصطفى محمد

خالد الغندور: الأهلي لم يتفاوض مع مصطفى محمد

الرأس الأخضر

الرأس الأخضر تفاجئ إفريقيا والعالم.. أصغر دولة تصعد إلى كأس العالم 2026

الزمالك

خالد الغندور: رجل أعمال زملكاوي تبرع بـ300 ألف دولار لإنقاذ فريق الكرة بالزمالك

بالصور

فيراري تكشف عن أول سيارة كهربائية خارقة "إليكتريكا"

أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية

​عناق الموت في "شاليه رأس سدر".. المشدد 25 عامًا لزوجة أنهت حياة حماتها وأحرقت جثتها بجنوب سيناء

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء

بالرغم من انتعاش الـ"زيرو".. أسباب انخفاض مبيعات وركود سوق السيارات المستعملة

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد