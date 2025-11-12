قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم
الحسيني: منتدى الاستثمار المصري الخليجي يدشن مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
بنداري: شكاوى انتخابات مجلس النواب بمسقط رأس المترشحين تتعلق بحرص المواطنين على المشاركة
الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن التصنيف العالمي للأندية: بيراميدز يتفوق على الأهلي
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض مع الأفوكادو؟
برلمانية: زيادة أيام الدراسة خطوة ضرورية لتخريج جيل أكثر وعيا وانضباطا
جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته
«المصرية لحقوق الإنسان»: لابد من ضمانات عملية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية على أرض الواقع
من كنيسة مارجرجس بخماروية.. البابا تواضروس يتحدث عن "رب الأوقات"
اقتصاد

الرقابة المالية: 31 مليار جنيه تعويضات نشاط التأمين التجاري خلال 7 أشهر

علياء فوزى

ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التجاري في مصر خلال الـ 7 أشهر  من العام الجاري 2025 بنسبة 45%. 

وأظهرت أحدث تقارير هيئة الرقابة المالية نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 31 مليار جنيه خلال  الفترة بين يناير حتى يوليو  2025 مقابل 21.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع 45 %، على أساس سنوي.

فيما ارتفعت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 64 %، لتسجل 3.6 مليار جنيه خلال الـ7 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

إجمالي قيمة التعويضات خلال 7 أشهر 

وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 34.8 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يوليو 2025  مقابل 23.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة  من العام السابق، بنمو 46.8%.

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 16.2 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يوليو 2025 مقارنة 11.3  مليار جنيه بنمو 43.7 % خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 49.7 %، لتسجل 18.5 مليار جنيه خلال الـ7 أشهر الأولي من العام  2025، مقارنة 12.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام  2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

فتح الاستثمار في الذهب أمام شركات تأمينات الأشخاص

وكانت هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارًا جديدًا يمثل إطارًا تنظيميًا متكاملًا هو الأول من نوعه يفتح الباب أمام شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال لتمكين عملائها من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، وذلك ضمن أطر آمنة وشفافة.


يأتي القرار رقم 228 لسنة 2025 في إطار خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لتنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم العوائد عبر عدة قرارات تم إصدارها مؤخرًا.

ونص القرار على أنه يحق لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار في المعادن وعلى رأسها الذهب بشكل مباشر عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال شريطة الحصول على موافقة الهيئة.
 

وتُعرف الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين على أنها جزء معين من الأقساط يدفعها العميل لشركة التأمين، ويستخدم هذا الجزء في الاستثمار وليس لتغطية خطر التأمين نفسه.

 

تعويضات تأمينية شركات التأمين نشاط التأمين التكافلي التأمين التجاري

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

