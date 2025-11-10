الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر خلال 7 أشهر

شهد نشاط التأمين(الأقساط، التعويضات، استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نمو كبير خلال الـ 7 أشهر الأولي من العام الجاري 2025، حيث سجل نحو 119.5 مليار جنيه.

الأقساط

حصلت شركات التأمين أقساط تأمينية بقيمة 67.8 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يوليو 2025 مقابل 52.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 28.2%.

كشفت أحدث تقارير صادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري، أن قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت نحو 38.7 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يوليو 2025 مقارنة بـ 29 مليار جنيه بنمو 33.3% خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 22.1%، لتسجل 29.1 مليار جنيه في الـ7 أشهر الأولي من العام 2025، مقارنة بـ 23.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024 وفقا هيئة الرقابة المالية.

ونمت الأقساط المحصلة لصالح التأمين التجاري في مصر بنسبة 25.6% خلال السابعة أشهر الأولى من العام 2025، لتسجل 58.2 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2025 مقابل 46.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة 2024.

وصعدت أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 46.6 %، لتسجل 9.5 مليار جنيه خلال الـ7 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة 6.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

تعويضات

ودفعت شركات التأمين تعويضات لعملائها بقيمة 34.8 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يوليو 2025 مقابل 23.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 46.8%.

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 16.2 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يوليو 2025 مقارنة 11.3 مليار جنيه بنمو 43.7 % خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 49.7 %، لتسجل 18.5 مليار جنيه خلال الـ7 أشهر الأولي من العام 2025، مقارنة 12.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 31 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2025 مقابل 21.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع 45 %، على أساس سنوي.

فيما ارتفعت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 64 %، لتسجل 3.6 مليار جنيه خلال الـ7 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

استثمارات صناديق التأمين الخاصة

وارتفعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الـ 7 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة 8.5 % على أساس سنوي.

وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 16.9 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2025 مقابل 15.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بزيادة سجلت 8.5 %.

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.