الرقابة المالية: أقساط التأمين تقترب من 68 مليار جنيه خلال 7 أشهر

حصلت شركات التأمين أقساط تأمينية بقيمة 67.8 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يوليو 2025 مقابل 52.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 28.2%.

كشفت أحدث تقارير صادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري، أن قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت نحو 38.7 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يوليو 2025 مقارنة بـ 29 مليار جنيه بنمو 33.3% خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 22.1%، لتسجل 29.1 مليار جنيه في الـ7 أشهر الأولي من العام 2025، مقارنة بـ 23.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024 وفقا هيئة الرقابة المالية.

التأمين التجاري

ونمت الأقساط المحصلة لصالح التأمين التجاري في مصر بنسبة 25.6% خلال السابعة أشهر الأولى من العام 2025، لتسجل 58.2 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2025 مقابل 46.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة 2024.

وصعدت أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 46.6 %، لتسجل 9.5 مليار جنيه خلال الـ7 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة 6.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.