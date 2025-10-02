الرقابة المالية: أقساط التأمين تقترب من 57 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري

حصلت شركات التأمين أقساط تأمينية بقيمة 56.8 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2025 مقابل 43.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 30.1%.

وكشفت أحدث تقارير صادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال النصف الأول من العام الجاري، أن قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت نحو 32.2 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2025 مقارنة بـ 23.4 مليار جنيه بنمو 37.8% خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 21.1%، لتسجل 24.5 مليار جنيه في الـ6 أشهر الأولي من العام 2025، مقارنة بـ 20.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024.

التأمين التجاري

ونمت الأقساط المحصلة لصالح التأمين التجاري في مصر بنسبة 26.7% خلال الستة أشهر الأولى من العام 2025، لتسجل 48.7 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025 مقابل 38.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة 2024.

وصعدت أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 54.4 %، لتسجل 8 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة 5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.