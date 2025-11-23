المركزي الكوري الجنوبي: انخفاض سعر الصرف الفعلي للوون إلى أدنى مستوى منذ 16 عامًا

أعلن بنك كوريا الجنوبية المركزي، انخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقي للوون الكوري الجنوبي إلى أدنى مستوى له منذ حوالي 16 عامًا، حيث وصل مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة المحلية إلى 89.09 في نهاية أكتوبر، بانخفاض قدره 1.44 نقطة عن الشهر السابق.

وأوضح المركزي - في بيان اليوم /الأحد/ ، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أن هذا هو أضعف مستوى له منذ 16 عامًا وشهرين، منذ أغسطس 2009، عندما بلغ مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي 88.88، كما أنه أقل من مستوى 89.29 المسجل في نهاية مارس، عندما بلغ عدم اليقين السياسي المحلي ذروته بعد فرض الرئيس السابق يون سيوك-يول الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

وأضاف أن ذلك يمثل أكبر انخفاض شهري لسعر الصرف الفعلي الحقيقي لكوريا الجنوبية في سبعة أشهر، منذ انخفاضه بمقدار 1.66 نقطة في مارس من هذا العام، مشيرا إلى أن من بين 64 دولة مُدرجة في بنك التسويات الدولية، كان سعر الصرف الحقيقي لكوريا الجنوبية بنهاية أكتوبر ثالث أدنى سعر، بعد اليابان (70.41) والصين (87.94).

ويقيس سعر الصرف الفعلي الحقيقي قوة العملة مقارنةً بسلة من العملات الأخرى، مع تعديله وفقًا للتضخم، وغالبًا ما يُستخدم هذا المؤشر كمقياس للتنافسية السعرية الدولية لبلد ما، حيث يشير انخفاض سعر الصرف الحقيقي عن 100 إلى أن العملة مُقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية.