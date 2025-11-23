قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العسيلي تطالب برقابة ذكية على المدارس الدولية والحكومية بعد فاجعة "سيدز"
خبير يرصد المكاسب الاقتصادية لمصر من مشاركة رئيس الوزراء في قمة العشرين
مخالفات مالية..الفلاحين تكشف كواليس إحالة الجمعية العامة لمنتجي الأرز للنيابة
فيروس الماربورج والهيربس.. وزارة الصحة توضح الحقائق العلمية
ضبط وإحضار متهمين جدد في واقعة خدش براءة 5 صغار بمدرسة اللغات بالسلام
نصر فريد واصل: كنت حريصًا على أن تكون الفتوى محافظة على استقرار المجتمع وأمنه | صور
انخفاض الأسعار يربك السوق.. دواجن تباع بأقل من التكلفة والمربون على حافة الانسحاب
500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت في انتخابات مجلس النواب غدا
السفير التركي في مصر يتعهد بدعم الطفل حافظ القرآن عمر علي
414 وحدة سكنية.. تفاصيل الحجز في مشروع سكن مصر
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

صندوق النوابغ يطلق مبادرة Protect لدعم المبتكرين وحماية الملكية الفكرية

صندوق رعاية المبتكرين
صندوق رعاية المبتكرين
نهلة الشربيني

 أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مبادرة "Protect"  لدعم وتمكين المبتكرين، والباحثين، ورواد الأعمال في مصر، وذلك بالشراكة مع الجهاز المصري للملكية الفكرية، وبنك المعرفة المصري، وشركة Clarivate  العالمية؛ بهدف تعزيز منظومة حماية الابتكار، وتوفير بيئة آمنة وحاضنة للأفكار الخلاقة والإبداعات الوطنية.

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يطلق مبادرة 'Protect' 

ومن جانبه، أوضح د.تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن هذه المبادرة تستهدف دعم المخترعين والباحثين ورواد الأعمال ممن يمتلكون فكرة مبتكرة، أو اختراعًا جديدًا، أو علامة تجارية مميزة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وإيمان الصندوق بأن الابتكار هو قاطرة التنمية، وأن حماية حقوق الملكية الفكرية تمثل الركيزة الأساسية لاستدامة النجاح والإبداع، مشيرًا إلى أن مبادرة "Protect" تمثل درعًا واقيًا للأفكار والابتكارات الوطنية، وتسهم في تعزيز تقدم مصر في مؤشرات الابتكار العالمية، فضلا عن ضمان تعظيم الاستفادة من المجهودات الإبداعية، وتحويلها إلى قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

توفر مبادرة "Protect" حزمة متكاملة من الخدمات التي تهدف إلى حماية الأفكار وتنمية الابتكارات، وتشمل:

•    الدعم القانوني المتخصص: تقديم استشارات قانونية مجانية وشاملة، تشمل التوجيه الكامل حول آليات تسجيل براءات الاختراع، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإجراءات حماية العلامات التجارية والنماذج الصناعية.
•    تغطية تكاليف الصياغة والتسجيل: توفير دعم كامل لتغطية مصاريف صياغة براءات الاختراع ورسوم تسجيل حقوق الملكية الفكرية على المستوى المحلي، وفقًا للشروط والمعايير المعتمدة.
•    تغطية تكاليف التسجيل الدولي: تقديم دعم كامل لتغطية رسوم التسجيل الدولي PCT؛ لضمان حماية الابتكارات والأفكار على المستوى العالمي.
•    ورش عمل تدريبية مكثفة: تنظيم برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية، وتوضيح أساليب حمايتها واستثمارها وتسويقها بفعالية.
•    الربط بالخبراء والمستثمرين: إتاحة فرص للتواصل مع شبكة واسعة من الخبراء والمستشارين والمستثمرين، لدعم الابتكارات الواعدة وتطويرها نحو مشروعات قابلة للتنفيذ.

لمعرفة كافة التفاصيل والانضمام إلى مبادرة "Protect"، يمكنكم زيارة الرابط التالي:

http://submission.isf.gov.eg

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي البحث العلمي صندوق رعاية المبتكرين

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ايمان علاء عروس المنوفية

من زفة إلى نعش.. لحظة تحوّل موكب خطوبة العروس إيمان إلى مشهد مأساوي يهز المنوفية

الكبدة بدبس الرمان

لذيذة جدا.. طريقة عمل الكبدة بدبس الرمان

دونر الكباب

تريند السوشيال ميديا.. طريقة عمل دونر الكباب في البيت بطعم المحلات

فوائد الفلفل الأسود والكركم

فوائد مذهلة لإضافة الفلفل الأسود للكركم .. اكتشفها

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

