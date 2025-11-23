غزة تحت النار.. حياة معلّقة بين الركام وغياب الأساسيات

يعيش أهالي غزة واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية في العصر الحديث، حيث تتزايد معاناتهم يومًا بعد يوم في ظل الدمار الواسع ونقص الاحتياجات الأساسية؛ فقد تحوّلت الأحياء السكنية إلى ركام، وامتلأت الشوارع بالأنقاض، فيما يكافح السكان للبقاء على قيد الحياة وسط أوضاع إنسانية كارثية؛ كما أن آلاف العائلات فقدت منازلها ومأواها، واضطرت للجوء إلى مراكز الإيواء أو الخيام التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

الحصول على الغذاء والماء

وتواجه الأسر صعوبات شديدة في الحصول على الغذاء والماء الصالح للشرب، في ظل انقطاع الإمدادات وارتفاع معدلات الجوع. كما تعاني المستشفيات من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، ما يجعل علاج الجرحى والمرضى مهمة شبه مستحيلة، فيما يعمل الطاقم الطبي في ظروف يفوق وصفها قدرة البشر.

التعليم والاستقرار والأمان

أما الأطفال، فهم الأكثر تأثرًا، إذ يعيشون تحت وطأة الخوف الدائم، ويفتقدون التعليم والاستقرار والأمان النفسي؛ كما يضطر كثير من الأهالي للانتقال المستمر بحثًا عن أماكن آمنة، رغم أن “لا مناطق آمنة” في قطاع قطاع غزة كما يؤكد المدنيون.

ورغم هذه الظروف القاسية، يتمسك أهالي غزة بالأمل والصمود، مؤمنين بأن الحياة ستنتصر يومًا على الركام، وأن صوت الإنسان أقوى من كل محاولات القهر والدمار.

من جانب آخر؛ التقى وفد من حركة حماس اليوم برئيس المخابرات العامة المصرية في العاصمة القاهرة، لبحث آخر تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل مناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من الاتفاق، وفق ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

تنفيذ المرحلة الأولى

وأكدت الحركة خلال الاجتماع التزامها الكامل بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، مشددة في الوقت نفسه على أهمية وقف الخروقات الإسرائيلية التي تُهدد بتقويض المسار التوافقي القائم.

ودعت حماس إلى ضرورة وضع آلية واضحة ومحددة يتم من خلالها إبلاغ الوسطاء بأي خروقات فور وقوعها، بما يتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها بشكل فوري وحاسم.

كما بحث الوفد في القاهرة قضية مقاتلي رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الحركة تعمل بالتنسيق مع الوسطاء لإيجاد حلول عاجلة لهذه القضية مع مختلف الأطراف المعنية.

وأعرب وفد الحركة خلال اللقاء عن تقديره الكبير للدور المصري والجهود المتواصلة التي تبذلها القاهرة منذ وقف الحرب لدعم التهدئة وتثبيت الاتفاق، مؤكدًا أهمية استمرار هذه الجهود للوصول إلى حلول شاملة تضمن استقرار الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة.