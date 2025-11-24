إيمان أبوالدهب: فخورة بنجاح "لينك" وتحقيقه أعلى نسب مشاهدة على DMC وWATCHIT"

صرحت المنتجة إيمان أبوالدهب بأن فريق عمل مسلسل "لينك" يستعد لتقديم مفاجآت قوية في الحلقة الأخيرة غدا، مؤكدة أن الجمهور سيشهد أحداثًا غير متوقعة ضمن ختام درامي مشوّق.

وقدمت أبوالدهب شكرها للشركة المتحدة على دعمها الكبير للعمل، كما وجهت التحية لكل فريق المسلسل من المخرج، الممثلين، وفريق التصوير والإنتاج، إضافة إلى الكاتب محمد جلال الذي قدّم سيناريو جذب الجمهور منذ الحلقة الأولى.

وأعربت عن سعادتها البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل، مشيرة إلى أنه تصدر الترند وحقق أعلى نسب مشاهدة عبر قناة DMC ومنصة WATCHIT طوال عرض 30 حلقة، وهو ما اعتبرته ثمرة جهد جماعي وتفاعل جماهيري لافت.

واختتمت مؤكدة: "الحمد لله على هذا النجاح… والجمهور في انتظار نهاية مختلفة ومؤثرة."

يعرض مسلسل "لينك" من السبت إلى الأربعاء على شاشة DMC، إلى جانب عرضه عبر منصة Watch It.

ويشارك في بطولته سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج.

المسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، مسئول اعلامى د. محمد محسن_ ومن إنتاج إيمالاين – إيمان أبو الدهب وأحمد بلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.