‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من مخاطر الاشتباك مع بيونح يانج
النقل تنفي وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص كامل الوزير
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية
فتح لجان انتخابات مجلس النواب 2025 بمدرسة الشهيد حسام حمزة الابتدائية

شيماء عبد المنعم

فتحت لجان الاقتراع بمدرسة الشهيد حسام حمزة الابتدائية بمدينة نصر أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول بالماراثون الانتخابي لمجلس النواب في المرحلة الثانية.

بدء المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 

وشهدت العملية الانتخابية تواجدا أمنيا مكثفا أمام اللجان الانتخابية حرصا على سلامة المواطنين.

وانطلقت اليوم أعمال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الداخل، والتي تشمل 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه المرحلة نحو 35 مليون ناخب موزعين على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، كما يخوض 1316 مرشحا المنافسة على 141 مقعدا فرديا، إلى جانب قائمة واحدة في قطاعي نظام القوائم.

ويتولى مستشارو هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية رئاسة اللجان الفرعية بالمرحلة الثانية، وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة الالتزام الصارم بضوابط الدعاية الانتخابية، وفي مقدمتها فترة الصمت الدعائي التي يحظر خلالها القيام بأي أنشطة دعائية أو محاولات للتأثير على الناخبين أمام المقار الانتخابية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي خروقات قد تصل إلى إبطال نتيجة اللجنة التي تشهد مخالفة.

وتجري الانتخابات وسط متابعة من بعثات دولية وإقليمية، من بينها جامعة الدول العربية، الاتحاد الأفريقي، منظمة التعاون الإسلامي، المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، بالإضافة إلى حضور منظمات المجتمع المدني المحلية ووسائل الإعلام العربية والدولية.

انتخابات مجلس النواب 2025 فتح اللجان مدرسة الشهيد حسام حمزة

