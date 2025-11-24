قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أحمد زكي: ملتقيات التوظيف تسهم في إعداد شباب مصر لسوق العمل وتعزيز الصادرات

ولاء عبد الكريم

شاركت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري في مُلتقى التوظيف السنوي الذي نَظَّمتْه الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة أمس الأحد لتوفير فرص عمل للشباب في القطاعات المختلفة.

يأتي ذلك في إطار زيادة التعاون المستمر والمُثمر بين الغرفة التجارية للقاهرة من خلال أكاديمية التجار والأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة.

وشهد افتتاح فعاليات المُلتقى الدكتور محمود جاد الله عميد الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة، والدكتور محمد مندور رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق، وأحمد زكي أمين عام شُعبة المُصدِّرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشئون الإفريقية ورئيس لجنة المُصدِّرين بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ونائب مجلس إدارة شُعبة المُصدِّرين بغرفة القاهرة التجارية.
وتفقد الحضور أجنحة الشركات المُشارِكة في المُلتقى ،  حيث شارك أكثر من 30 شركة في القطاعات المختلفة، فضلًا عن بعض البنوك بهدف توفير فرص عمل لشباب الخريجين من الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة، في حضور كبير من الخريجين هذا المُلتقى.


وأشاد أحمد زكي خلال مشاركته نيابة عن غرفة القاهرة في مُلتقى التوظيف بالإيجابيات من وراء تنظيم مثل هذه المُلتقيات ومردودها الإيجابي على الشباب المصري بتوفير فرص عمل في القطاعات المختلفة، وهو دور مجتمعي في غاية الأهمية، كما أن هذه المُلتقيات تُلبّي احتياجات الشركات والمصانع في القطاعات المختلفة من الوظائف المتنوعة، وهذا دور اقتصادي مهم أيضًا.
وشدّد "زكي" على أهمية أن يتم تأهيل الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل في القطاعات المختلفة مع زيادة الاهتمام بالشباب الذين سيمثلون مصر في وظائف في بعض الدول الخارجية ، حيث إنهم بمثابة سفراء لمصر في هذه الدول، كما أن العمل في التجارة والاستثمار والتصدير أصبح علمًا يعتمد على محاور ودراسات وتجارب وطرق حديثة، وهو ما يجب أن نُراعيه في كل التعاملات الاقتصادية.
وأكد "زكي" أن غرفة القاهرة تسعى لمُساندة الصادرات المصرية طبقًا لتوجيهات الدولة بالوصول بها إلى 145 مليار دولار سنويًا، وهو ما يؤكد أن هناك جهودًا مُكثَّفة لزيادة الصادرات المصرية بالسعي إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية من خلال جسور التعاون بين الغرفة والأكاديمية للخريجين للانخراط داخل منظومة التصدير المصرية، وهو ما أصبح دعامة للبيئة بالاستفادة من جهود ورؤية الشباب في تحقيق الرؤية القومية في التصدير وخطة الدولة التنموية ورؤيتها 2030 من خلال تنظيم ندوات التوعية ببرامج التصدير والتجارة الإلكترونية داخل الغرفة التجارية بالقاهرة، وبرامج التدريب لشباب المصدرين من خريجي الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة وطلبة الجامعات بشكل عام.
وقال "زكي" إن غرفة القاهرة ترعى ندوات وبرامج تدريبية وورش عمل لتأهيل الشباب والجيل الجديد وانضمامهم للمُصدِّرين المصريين، كما أن تنظيم مُلتقيات للتوظيف هو ملف مجتمعي هام تقوم به أيضًا الغرفة كما يحدث اليوم بمودرن أكاديمي، وهو دور مجتمعي يستحق الاحترام والتقدير، مشيرًا إلى أن تعاون الجهتين لدعم الشباب يحقق المصلحة العامة للدولة المصرية.

مُلتقى التوظيف السنوي القطاعات فرص عمل للشباب الكمبيوتر جامعة الدول العربية فعاليات المُلتقى

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

