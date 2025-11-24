انتظام التصويت في انتخابات مجلس النواب بشمال سيناء

قال عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز" من شمال سيناء، إن الساعات الأولى من اليوم الأول للاستحقاق الدستوري تشير إلى حضور متدرج للناخبين، موضحاً أن الحكم على نسب الإقبال بشكل نهائي ما يزال مبكراً.

وأشار "الغنام" خلال رسالة على الهواء، إلى أن المشهد الانتخابي هنا يحمل طابعاً استثنائياً، نظراً لما شهدته المحافظة من تحديات أمنية خلال أحد عشر عاماً من مواجهة الإرهاب، قبل أن تستعيد الدولة المصرية السيطرة وتحقق الاستقرار الكامل في هذه البقعة المهمة من الوطن، مشددا على أن مشاركة المواطنين اليوم تعكس شعوراً عاماً بالفرح والانتماء، بعيداً عن أي اختلافات سياسية أو فكرية.

وأضاف أن الاستقرار الذي تنعم به شمال سيناء اليوم يُعد ثمرة لجهود متواصلة بذلتها القوات المسلحة وأجهزة الدولة المختلفة، وهو ما أكده اللواء خالد مجاور خلال لقاء خاص، باعتباره أحد القادة الذين شاركوا في مكافحة الإرهاب، ثم عاد ليشهد تحقيق الأمن والتنمية على أرض المحافظة.