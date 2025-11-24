قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحرير 75 محضرًا للمخابز والأسواق في حملة بمدينة أهناسيا ببني سويف

 نظمت الوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة تموين إهناسيا حملات مكثفة على المخابز البلدية لضبط المخالفات وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث تم المرور على 16 مخبزًا ببندر إهناسيا، وأسفرت الحملة عن تحرير 75 محضرًا متنوعًا شملت مخالفات نقص وزن، وسوء نظافة، وعدم وجود بون صرف، وغياب الشهادات الصحية.منهم 12 محضرا بمدينة إهناسيا 

وامتدت الحملات إلى الوحدات القروية، حيث قامت الوحدة المحلية بالعواونة بالتعاون مع مكتب تموين العواونة بحملة تفتيش أسفرت عن تحرير 10 محاضر لمخالفات تمثلت في نقص وزن، وعدم نظافة الأدوات، وعدم إعطاء بون، وغياب دفاتر التشغيل، وفي قرية قاي،

وتم المرور على المخابز بالتنسيق مع مكتب التموين، وأسفر ذلك عن تحرير 10 محاضر مماثلة، وفي قرية النويرة، تم المرور على 11 مخبزًا بقرية النويرة وقرية شاويش، وأسفر التفتيش عن تحرير 11 محضرًا لمخالفات شملت نقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود سجل زيارات، وعدم إعطاء بون.

ونفذت الوحدة المحلية ببراوة حملة بالتعاون مع إدارة التموين، أسفرت عن تحرير 12 محضرًا لمخالفات متنوعة منها نقص الوزن، وعدم وجود ميزان، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود لوحة تشغيل، وفي قرى ننا وأبو شهبة وعبدالصمد ومنهرة، قامت الوحدة المحلية بننا بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بإهناسيا، برئاسة الأستاذ عباس كامل، بحملة تفتيشية أسفرت عن تحرير 13 محضرًا شملت مخالفات نقص أوزان، تصرف في الدقيق، عدم وجود بون، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

