تحرير 75 محضرًا للمخابز والأسواق في حملة بمدينة أهناسيا ببني سويف

نظمت الوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة تموين إهناسيا حملات مكثفة على المخابز البلدية لضبط المخالفات وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث تم المرور على 16 مخبزًا ببندر إهناسيا، وأسفرت الحملة عن تحرير 75 محضرًا متنوعًا شملت مخالفات نقص وزن، وسوء نظافة، وعدم وجود بون صرف، وغياب الشهادات الصحية.منهم 12 محضرا بمدينة إهناسيا

وامتدت الحملات إلى الوحدات القروية، حيث قامت الوحدة المحلية بالعواونة بالتعاون مع مكتب تموين العواونة بحملة تفتيش أسفرت عن تحرير 10 محاضر لمخالفات تمثلت في نقص وزن، وعدم نظافة الأدوات، وعدم إعطاء بون، وغياب دفاتر التشغيل، وفي قرية قاي،

وتم المرور على المخابز بالتنسيق مع مكتب التموين، وأسفر ذلك عن تحرير 10 محاضر مماثلة، وفي قرية النويرة، تم المرور على 11 مخبزًا بقرية النويرة وقرية شاويش، وأسفر التفتيش عن تحرير 11 محضرًا لمخالفات شملت نقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود سجل زيارات، وعدم إعطاء بون.

ونفذت الوحدة المحلية ببراوة حملة بالتعاون مع إدارة التموين، أسفرت عن تحرير 12 محضرًا لمخالفات متنوعة منها نقص الوزن، وعدم وجود ميزان، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود لوحة تشغيل، وفي قرى ننا وأبو شهبة وعبدالصمد ومنهرة، قامت الوحدة المحلية بننا بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بإهناسيا، برئاسة الأستاذ عباس كامل، بحملة تفتيشية أسفرت عن تحرير 13 محضرًا شملت مخالفات نقص أوزان، تصرف في الدقيق، عدم وجود بون، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.