برلمان

طاقة النواب: المصريون أثبتوا وعيهم الوطني ومشاركتهم فى الانتخابات رسالة قوة للدولة

طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
فريدة محمد

أشاد النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بالمشاركة الإيجابية والكبيرة التي شهدتها المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مؤكداً أن الحشود الغفيرة التي خرجت للإدلاء بأصواتها عكست مدى التماسك الوطني وحرص المواطنين على استكمال مسيرة بناء الدولة.


وقال " السويدي" فى بيان له أصدره اليوم : إن ما حدث أمام اللجان الانتخابية يمثل «صورة حضارية تؤكد أن المصريين يدركون حجم التحديات، ويثقون في قدرتهم على صياغة مستقبلهم بإرادتهم الحرة» مؤكداً أن هذه المشاركة الواسعة حملت العديد من الرسائل بالغة الأهمية التى أكدت عمق الوعي الوطني وقدرة المواطن المصري على التمييز بين الخيار الصحيح والتحديات التي تواجه البلاد وفى
مقدمة هذه الرسائل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة أن تكون الانتخابات تجسيدًا أمينًا وصادقًا لإرادة المصريين وكان لهذه الرسالة تأثير محوري في تعزيز ثقة المواطنين وحثّهم على النزول والمشاركة بكثافة، باعتبار أن صوتهم جزء من حماية مسيرة الاستقرار
وأكد النائب طلعت السويدى أن هناك رسالة مفادها أن المصريين خرجوا ليؤكدوا أن الاستقرار السياسي لا يتحقق إلا بمؤسسات قوية، وأن البرلمان القادم يجب أن يعكس صوت المواطن ويشارك في دعم خطط الدولة التنموية والطاقة المتجددة وحماية البيئة كما أن المشاركة الكبيرة دليل واضح على أن الشعب يقف في صف الدولة، ويرفض محاولات التشكيك أو بث الإحباط، ويؤمن بأن المشاركة في الانتخابات ليست واجبًا فقط بل مسؤولية وطنية لا يمكن التخلي عنها إضافة إلى
أن هناك رسالة أكدت أن هذا الإقبال الملحوظ يعكس ارتفاع مستوى الثقة في العملية الانتخابية، والتنظيم الدقيق الذي وفرته الهيئة الوطنية للانتخابات، ما جعل المواطن يشعر بالأمان والراحة خلال الإدلاء بصوته وأن الحضور الشعبي القوي يمثل تعزيزًا لمكانة مصر السياسية، ويبعث برسالة للخارج بأن المصريين يقفون خلف دولتهم، وأن العملية الديمقراطية تمضي بخطوات ثابتة مهما كانت التحديات.
واختتم " السويدي " بيانه قائلاً : إن ما قدمه المصريون خلال المرحلة الثانية من الانتخابات هو «درس في الوطنية»، ورسالة واضحة مفادها أن الشعب شريك كامل في بناء الدولة، وأنه ماضٍ في دعم مؤسساته الدستورية والرقابية، إيمانًا بأن البرلمان القادم سيكون ركيزة جديدة في مسيرة التنمية وحماية مصالح الوطن موجهاً تحية قلبية لكل المصريين لحرصهم على ممارسة حقوقهم السياسية بصورة رائعة

طلعت السويدي النواب انتخابات مجلس النواب

