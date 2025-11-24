علي العربي يختار مغني الراب الهندي العالمي ببادشاه لتقديم الأغنية الرسمية لفيلم "52 بلو"

كشفت الصحافة الهندية و اهمها منصة وموقع بوليود الان في مفاجئة سارة لعشاقها في مصر وعبر العالم عن اختيار المخرج والمنتج المصري علي العربي والحائز على الكثير من الجوائز والترشيحات العالمية لمغنّي الراب والكاتب والمنتج الموسيقي الهندي العالمي الحاصل على العديد من الأسطوانات البلاتينية بادشاه لتقديم الأغنية الرسمية لفيلم "52 بلو" الذي يشارك في بطولته النجوم الهنود العالميين نيهـا دوبيا وأديل حسين.

ويُعد هذا التعاون العابر للثقافات أحد أكثر الجسور الطموحة بين الموسيقى الهندية المعاصرة والسينما العالمية في السنوات الأخيرة.

يقدّم بادشاه المعروف بإعادة تشكيل المشهد الموسيقي في الهند وتحقيقه مليارات المشاهدات والاستماعات حول العالم—مزيجه المميز من الطاقة والإحساس العاطفي في الأغنية الرئيسية للفيلم "It’s Your Turn".

وسيتزامن مع طرح الأغنية طرح. الإعلان التشويقي الرسمي للفيلم،، حيث ستعبر الاغتية عن موضوعات الفيلم الأساسية: الأمل، والطموح، والنجاح. ويعكس هذا العمل الضخم روح التعاون السينمائي الدولي، جامعًا بين لغات بصرية وموسيقية من الولايات المتحدة وقطر ومصر والهند.

يروي فيلم "52 بلو"، من إخراج علي العربي، قصة آشيش (ياداف شاشيدار)، الشاب الخجول الذي يعيش في جزيرة نائية في كيرالا، والذي يتحدى قيود والده ويسعى لتحقيق حلم واحد: لقاء نجمه المفضل ليونيل ميسي خلال كأس العالم FIFA قطر 2022.

وبدعم هادئ من والدته التي تجسد دورها نيهـا دوبيا، وبالإلهام المستمد من ذكرى شقيقه الراحل، يخرج آشيش إلى العالم للمرة الأولى. ويجسّد كل من نيهـا دوبيا وأديل حسين دوري والديه، مما يضفي أصالة عاطفية على الفيلم.

ويحمل التصوير توقيع مدير التصوير المصري المتميز محمود باشير، الذي أضفى على الفيلم واقعية شاعرية وصورًا ذات طابع جوي آسِر. كما يقدم الفيلم لقطات نادرة وحميمة وحقيقة من كواليس كأس العالم 2022 وحياة العمال الذين أسهموا في صناعة الحدث.

وقال علي العربي في تصريحاته للمواقع الهندية وهو صاحب أعمال بارزة منها فيلم كباتن الزعتري (المشارك في صاندانس والمتاح على Apple TV وNetflix)، والفيديو الرسمي لكأس العالم قطر 2022، و المشارك في إنتاج أفلام هامة مثل وداعًا جوليا وأرزة والحياة بعد سهام المشارك في مهرجان كان مؤكدًا أهمية مشاركة بادشاه:

"هذا الفيلم يعيش في مساحة تجمع بين الطموح والإنسانية، وبادشاه يفهم هذه المساحة بالفطرة. موسيقاه تعبر الحدود تمامًا كما تعبر رحلة آشيش الثقافات. ’It’s Your Turn‘ ليست مجرد أغنية—إنها نبض الفيلم."اما بادشاه فيقول

"رحلة آشيش ذكّرتني بالأحلام التي نكبر معها الكبيرة، المستحيلة أحيانًا، والوحدة أحيانًا أخرى. تأليف ’It’s Your Turn‘ كان طريقتي في التعبير عن تلك اللحظة التي تتوقف فيها عن الانتظار وتبدأ بالتحرك. أنا ممتن لكوني جزءًا من فيلم سيلامس جمهورًا حول العالم. العمل مع علي العربي وهذا الفريق الرائع ذكّرني بقوة السرد حين تتعاون الثقافات.

يُنتَج فيلم "52 بلو" بواسطة شركة أمبيانت لايت، العالمية التي تتخذ من القاهرة ولوس أنجلوس مقرّين لها، وايضا المنتج طارق النعمة طارق النعمة. ويؤكد المشروع التزام الشركة بتقديم سرديات تحمل طابعًا ثقافيًا مؤثرًا من الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. يضم فريق العمل أيضا مل من كريسان كاتسوليس وجو ماثيوز كمنتجين المشاركين.

وكانت أمبيانت لايت قد شاركت سابقًا في إنتاج فيلم وداعًا جوليا، ثاني فيلم سوداني يتم ترشيحه للأوسكار، بدعم من النجمة الحائزة على الأوسكار لوبيتا نيونغو، وتواصل الشركة توسيع قائمة أعمالها السينمائية ذات الأفق العالمي والطابع الاجتماعي.

وسيُطرح قريبًا الإعلان الرسمي لفيلم "52 بلو" والذي يتضمن أغنية بادشاه "It’s Your Turn"، على أن تُصدر الأغنية لاحقًا كعمل مستقل، مصحوبة بحملة ترويجية عالمية.